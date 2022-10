Erst Streit, dann Unfall in Schongau

Von: Rasso Schorer

Bei der Aufnahme eines Unfalls stellten die Polizisten fest: Nach einem beteiligten 25-Jährigen wurde bereits gesucht. © Julia Boecken

Schongau – Die Fahrt eines 25-jährigen Schongauers hat am vergangenen Freitagmorgen mit einem Verkehrsunfall und einem Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs geendet. Vorausgegangen war ein Streit auf einem Parkplatz vor einem Lokal in der Bernbeurener Straße.

Der Streit wurde gegen 5.30 Uhr bei der Polizei gemeldet. Kurz vor Eintreffen der Streife hatte sich ein Beteiligter des Streits aber bereits mit seinem Pkw entfernt. Laut Zeugen war der Fahrer alkoholisiert, so Schongaus Polizeichef Herbert Kieweg. Gegen 5.40 Uhr ereignete sich dann an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße und Pöllandtstraße ein Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Schongauerin fuhr auf der Friedrich-Ebert-Straße und übersah offensichtlich den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw eines 25-jährigen Schongauers. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass es sich bei dem 25-Jährigen um die gesuchte Person vom Parkplatz handelte. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv, eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein des Schongauers sichergestellt. Gegen die 20-jährige Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung, gegen den 25-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.