Erste Änderung am V-Baumarkt in Peiting

Von: Johannes Jais

Die Dimension des künftigen Baumarktes im Süden Peitings ist auf dieser Aufnahme (das Bild wurde vor dem Schneefall am Wochenende aufgenommen) schon gut zu erkennen. © Jais

Peiting – Der Rohbau wächst in die Höhe und in die Breite auf der größten Baustelle in Peiting, womit der V-Baumarkt mit dem Gartencenter gemeint ist, der eine Ausdehnung von knapp 8.000 Qua­dratmetern haben wird. Doch schon in der jetzigen Phase hat der Bauherr eine erste Änderung beantragt.

Es geht darum, wo genau die Fenster und die Lichtkuppeln auf dem Dach gesetzt werden. Außerdem soll ein beachtlicher Bereich der fensterlosen Fläche begrünt werden. Und: Es soll auch ein Pelletslager errichtet werden, hieß es im Bauausschuss.

Kritische Anmerkung zum V-Baumarkt: „Bekannte Masche“

Kritische Anmerkungen zu der Tektur kamen von Andreas Barnsteiner (Bürgervereinigung). So alt sei der Plan für den großen Baumarkt noch nicht, den gebe es allenfalls seit zwei Jahren. Doch bereits jetzt werde eine Änderung beantragt. „Da werden noch weitere Tekturen kommen“, prophezeit Barnsteiner und fügt hinzu, diese Masche kenne man ja schon vom V-Markt an der Ammergauer Straße.



Thomas Elste (Grüne) sieht die Begrünung der Fassade durchaus positiv. Besser wäre es aber, wenn eine Photovoltaik-Anlage an der Wand installiert würde, um Strom aus Sonnenenergie zu erzeugen. Bei zwei Gegenstimmen von Andreas Barnsteiner und Christian Lory (Unabhängige) wurde die Tektur zum Neubau des Bau- und Gartenfachmarktes im Bauausschuss beschlossen.