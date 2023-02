Erste Alarmfahrtschulungen der Gebietsverkehrswacht Schongau

Von: Rasso Schorer

Training im Simulator: Hier übt die FFW Peiting. © Gebietsverkehrswacht Schongau

Landkreis – Erfolg und Rückmeldung sprechen für sich, ist die Gebietsverkehrswacht Schongau mit ihren ersten beiden jeweils vierstündigen Alarmfahrtschulungen im Altlandkreis Schongau zufrieden.

Nach der Auftaktveranstaltung bei der Freiwilligen Feuerwehr in Peiting wurden nun auch ehrenamtliche Kameraden der FFW Böbing in die Thematik der Sonder- und Wegerechte eingewiesen. „Wir haben neben ehemaligen und aktiven Polizeibeamten auch erfahrene Feuerwehrler in unseren Reihen der Moderatoren, welche in Theorie und Praxis entsprechendes Wissen vermitteln“, so Werner Hoyer, 1. Vorsitzender der Gebietsverkehrswacht.



Ziel sei es, ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter der Feuerwehren, Rettungsdienste, THW, Wasser- oder auch Bergwacht zu sensibilisieren und mitzuhelfen, Unfälle bei Einsatzfahrten zu verhindern. „Aber auch bei Fahrten nach einer Alarmierung zu einem Einsatz, z.B. zum Feuerwehrhaus mit dem Privat-Pkw, entstehen immer wieder gefährliche Situationen.“



Neben der Theorie sei die praktische Übung im Fahrsimulator besonders wichtig. „Unsere Software ist auf dem neuesten Stand und so ist es uns möglich alle wichtigen Parameter individuell für jeden Teilnehmer zu verändern“, so Hoyer. So können Fahrten mit und ohne Sondersignale wie Blaulicht und Martinshorn vermittelt werden. Dabei wird das zu nutzende Fahrzeug auf den Fahrer abgestimmt. Ob Polizei-Pkw, größeres Rettungsdienstfahrzeug oder Feuerwehr-Lkw, Tag- oder Nachtfahrt, ob Sonne, Regen, Schnee, Nebel mit verschiedenen Sichtweiten.



Die Moderatoren der Gebietsverkehrswacht und die FFW Böbing: Vier Stunden dauert die Schulung. © Gebietsverkehrswacht Schongau

Kein Prüfungsdruck

Eine ausführliche Analyse folgt im Anschluss. Abgerundet wird die Alarmfahrtschulung durch einen Reaktionstest und einem Rauschbrillenparcours. Hoyer ist wichtig: „Bei unserer Alarmfahrtschulung kann sich niemand blamieren oder fällt auch niemand durch eine Prüfung.“



Jeder Unfall ist mindestens mit einem Sach-, manchmal aber auch mit Personenschäden verbunden, wie die Statistik beweist. „Jeder Verletzte ist zu viel“, so Hoyer. „Leider gibt es aber auch immer wieder getötete Einsatzkräfte oder andere beteiligte Verkehrsteilnehmer zu beklagen.“ Die Kreisverkehrswacht Landsberg habe bereits Interesse für gemeinsame Schulungen bekundet.

Info und Anmeldung

Per Mail an info@gvw-schongau.de sowie auf der Homepage www.gvw-schongau.de.