Erste Bürgerversammlung in Altenstadt seit 2019

Von: Manfred Ellenberger

Teilen

Auch wenn ein paar Stühle leer blieben, war die erste von Bürgermeister Andreas Kögl geleitete Bürgerversammlung im Gasthof Janser in Schwabniederhofen alles in allem gut besucht. © Ellenberger

Altenstadt – „Eine gewisse Anspannung kann ich nicht leugnen“, gestand Bürgermeister Andreas Kögl den gut 60 Bürgern, die am vergangenen Dienstag der Einladung zur ersten Bürgerversammlung unter seinem Vorsitz gefolgt waren. Als im Mai 2019 an gleicher Stelle im Gasthof Janser in Schwabniederhofen die letzte Bürgerversammlung war, hieß das Gemeindeoberhaupt noch Albert Hadersbeck. Auch wenn heuer ein paar Stühle leer blieben, war der Versammlungssaal alles in allem gut gefüllt.

Für Kögl, der mittlerweile fast genau zwei Jahre Bürgermeister ist, hätte dies schon die dritte Bürgerversammlung sein können. Aber die zwischenzeitigen coronabedingten Einschränkungen in den Jahren 2020 und 2021 hatten keine größeren Veranstaltungen zugelassen.



Entsprechend groß war das Interesse der Anwesenden, über die zurückliegenden, aktuellen und anstehenden Geschehnisse in ihrem Heimatort informiert zu werden. Hierzu hatte Kögl 32 mit zahlreichen Informationen versehene PowerPoint-Folien vorbereitet, die er zudem sehr ausführlich erläuterte.



Bürgerversammlung: Geburten und Sterbefälle in Altenstadt

Gleich zu Beginn ging er auf die Bevölkerungsentwicklung ein. Insgesamt hat Altenstadt 3.480 Einwohner, von denen 668 im Ortsteil Schwabniederhofen zuhause sind. „Es ist schön, wenn die Linie nach oben geht“ sagte er zum Verlauf des nachfolgenden Liniendiagramms mit den Geburten. In den seit 2010 betrachteten Jahren kamen 2021 mit 33 Geburten erstmals über 30 Gemeindekinder auf die Welt. Und das, obwohl der Trend in Schwabniederhofen mit anteilig nur drei Geburten eher gegenläufig war. In den zurückliegenden zwei Jahren gab es mit je 30 aber auch mehr Sterbefälle als in den Jahren davor. Daraus einen „Coronaeffekt“ abzuleiten wäre zu hoch gegriffen, gab Kögl zu verstehen. Was er aber attestieren konnte, ist das sich ändernde Bestattungsverhalten, denn die Zahl der Urnenbestattungen hat erheblich zugenommen.



Sehr interessant war die Darstellung mehrerer Diagramme zur Altersstruktur, auf die Kögl mit ergänzenden Hinweisen einging. So ist die Anzahl der Kinder von null bis sechs Jahren seit über zehn Jahren mit etwa 170 recht konstant geblieben. Insgesamt stehen für diese sieben Spielplätze und ab heuer auch wieder das Planschbecken im örtlichen Freibad zur Verfügung. Die mittels Betriebserlaubnis für das Schuljahr 2022/2023 im Kindergarten verfügbaren 24 Krippen- und 75 Kindergartenplätze sowie die weiteren in der Außenstelle Schule und dem Bürgerzentrum befindlichen 34 Vorschulkinder- und 50 Hortkinderplätze (Grundschulkinder) werden von summa summarum 183 Kindern voll in Anspruch genommen. Hinzu kommt noch eine Spielgruppe der Gemeinde für Kinder unter drei Jahren. Trotz den bemerkenswert hohen Zahlen reiche das „für die Zukunft nicht aus“, stellte der Bürgermeister mit Blick auf weitere künftige staatliche Vorgaben fest.



Etwas anders stellen sich die Zahlen bei den sechs- bis 14-jährigen Kindern dar. Deren Zahl ist mit 269 gemessen am Spitzenjahr 2011 um mehr als 100 Kinder geringer. Auch für diese Altersgruppe bieten die Spielplätze und das Freibad gute Freizeitmöglichkeiten. Kögl ging aber auch auf die Situation der Kinder ein, welche die Mittel- oder Realschule oder aber das Gymnasium in Schongau besuchen und weniger als drei Kilometer von diesen entfernt wohnen. Während ältere Kinder Bestandsschutz genießen, fällt aufgrund einer geänderten Einstufung des Schulwegs für die jüngeren Kinder (aktuell die Klassen 5 und 6) die zuvor gültige Kostenfreiheit für die Busbeförderung weg. Bei den betroffenen Jahrgängen war eine hausgenaue Berechnung hinsichtlich der Entfernung zu den Schulen durchgeführt und damit eine durch den Ort verlaufende unsichtbare Grenze geschaffen worden. Für die aktuell 28 betroffenen Kinder übernimmt die Gemeinde zunächst testweise für ein Jahr die Hälfte der Kosten für die Busfahrkarten (wir berichteten).



Weiterhin besuchen 109 Schüler dieser Altersgruppe die Klassen 1 bis 4 der mittlerweile komplett mit WLAN, Tablets, Dokumentenkameras und Servern ausgestatteten Grundschule Altenstadt. Weitere 18 Schüler aus Schwabniederhofen gehen in die Hohenfurcher Grundschule. Aufgrund des gewaltigen Sanierungsstaus bei der von derzeit 50 Schülern aus Altenstadt besuchten Mittelschule in Schongau rechnet der Bürgermeister mit einer Beteiligung der Gemeinde bei den späteren Kosten. Basierend auf der anteiligen Schülerzahl dürften dies etwa zehn Prozent sein.



Die 15- bis 25-jährigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen stellen – mit einer seit Jahren rückläufigen Anzahl von 382 im Jahr 2020 – knapp elf Prozent der Bevölkerung. Hauptsächlich diese Altersgruppe dürfte sich freuen, dass am 21. Mai das Freibad öffnet und die gleichen Preise wie schon 2019 erhoben werden (wir berichteten). Kögl betonte, dass man zwar knapp besetzt, anders als in Peiting zur Aufrechterhaltung des Badebetriebs aber „noch in der Lage“ sei.



Der Anteil an der Bevölkerung ist bei den 26- bis 40-Jährigen größer als bei den jüngeren Altersgruppen. 2020 befanden sich mit 563 Bürgern 75 mehr in diesem Altersband als noch 2011. Keine gute Nachricht dürften für viele sich dort wiederfindende junge Familien die explodierenden Baulandpreise sein. Hatten diese im Jahr 2016 pro Quadratmeter in Altenstadt noch 180 Euro und in Schwabniederhofen 140 Euro betragen, waren es Ende 2021 schon 380 beziehungsweise 270 Euro. Etwas moderater geht es bei Gewerbegrund mit aktuell 110 Euro zu. Der Bürgermeister sprach aber nicht nur die Preisentwicklung an, sondern er stellte auch fest, dass ein „Umdenken in der Bevölkerung“ hinsichtlich des Primats beim Flächensparen stattfinden müsse.



Mit fast 1.200 Bürgern sind die derzeit 41- bis 65-Jährigen die stärkste Bevölkerungsgruppe. Angesichts der Tatsache, dass viele davon schon in naher Zukunft ins Rentenalter eintreten, befand Kögl, dass die Gemeinde bei Ärzten, Zahnärzten sowie mit einer Apotheke gut aufgestellt sei. Auch die Versorgung mit Lebensmitteln sieht er angesichts mehrerer Läden und Märkte im Ort als gesichert. Gleiches gelte für die Gastronomie.



Auch der inner- und überörtliche Straßenbau sowie Breitband und Glasfaser werden vorangebracht. Beim überörtlichen Straßenbau wird aufgrund vieler teils schwerer Unfälle an der Kreuzung B 472 / WM 6 südlich von Altenstadt heuer ein Kreisverkehr gebaut. Auch bei der Wasserversorgung werde Vorsorge betrieben. Der jährliche Wasserverbrauch von annähernd 250.000 Kubikmetern geht dank guter Arbeit des Bauhofs mit einem zuletzt stetig geringeren Wasserverlust einher.



Die in der Betrachtung noch fehlenden annähernd 800 Bürger sind älter als 65 Jahre. Für viele davon ist altersgerechtes und oft auch barrierefreies Wohnen eine wichtige Angelegenheit. Überlegungen, aus einem zwischenzeitig zu groß gewordenen Haus in eine bedarfsgerechte Wohnung umzuziehen und damit freigewordenen Wohnraum an junge Familien weiterzugeben, sollten angesichts zunehmender Wohnungsknappheit und steigenden Preisen künftig noch intensiver erfolgen.



Garnisonsgemeinde

Als Bürgermeister einer Garnisonsgemeinde kam Kögl auch auf die Bundeswehr zu sprechen. Er zeigte sich erfreut darüber, dass der frühere Ausbildungsstützpunkt im vergangenen Jahr wieder seine ursprüngliche Bezeichnung „Luftlande-/Lufttransportschule“ erhalten hatte. Die Transportflugzeuge Transall C-160 sind zwar in Gänze ausgesondert, eine der insgesamt sieben verbleibenden Maschinen wird einen festen Platz in der Franz-Josef-Strauß-Kaserne erhalten.



Im Nachgang an die knapp 70 Minuten dauernden Ausführungen gab es insgesamt sechs Wortmeldungen, auf die Kögl routiniert einzugehen wusste. Unter anderem ging es um Fragen zu einem Radwegkonzept, zur Heizung und den Hort im Kindergarten und zu schnelles Fahren im innerörtlichen Bereich.