Erste Entwürfe für die Ganztagsbetreuung im Köhlerstadel

Von: Astrid Neumann

Teilen

Zugang an der Nordseite des Köhlerstadels: Über eine Art Tennenaufgang sollen die Schüler in die Räume im Ober- und Dachgeschoss gelangen. © Hafenmayer

Schongau - Der Köhlerstadel in unmittelbarer Nähe des Schulzentrums soll die Ganztagsbetreuung aufnehmen (wir berichteten). Ein weiterer Schritt ist nun gemacht – der Stadtrat hat dem Vorentwurf mit Kostenschätzung in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zugestimmt.

Die Planung übernommen hat Horst Hafenmayer vom gleichnamigen Architekturbüro in Ingenried. Er stellte den Stadträten den Vorentwurf in der jüngsten Sitzung vor. Jugendzentrum, Stadtkapelle und Pfadfinder können in ihren Räumlichkeiten bleiben. Seine Planung bezieht sich lediglich auf die ungenutzten Flächen im Obergeschoss sowie auf das gesamte Dachgeschoss.



Hierfür soll ein separater Zugang für die Ganztagsbetreuung an der Nordseite geschaffen werden. In Anlehnung an die Architektur eines Stadels schlug Hafenmayer hier eine Art Tennenauffahrt vor. In der Mitte soll eine Treppe den Aufgang bilden, die Seiten sollen begrünt werden. Der Zugang erschließt den ersten Stock, von dem es weiter ins Dachgeschoss geht. Insgesamt stehen rund 430 Quadratmeter Nutzfläche zu Verfügung. Auch den Charakter im Inneren des Gebäudes möchte der Architekt gerne erhalten.



Im Erdgeschoss soll nichts verändert werden. Hier kommt lediglich ein Aufzug hinzu, der einen barrierefreien Zugang zu dem gesamten Gebäude ermöglicht. Im Obergeschoss bleibt die Hälfte beim Jugendzentrum. In der anderen Hälfte sowie im Dachgeschoss sollen die Gruppenräume und Klassenzimmer für die Ganztagsbetreuung entstehen. Auch die Dachkonstruktion will Hafenmayer erhalten. Belichtet wird das Obergeschoss über die Fassade, das Dachgeschoss soll mit Lichtbändern im Dach selbst genug Licht erhalten.



Der stellvertretende Stadtbaumeister Robert Thomas lobte die Planung als sehr gelungen. Er konnte noch etwas zur Kostenschätzung sagen. Diese belaufe sich auf rund 2,22 Millionen Euro. Diese beinhaltet die Baukonstruktion, Haustechnik, Teile der Bestandshaustechnik, der Freianlagen sowie der Nebenkosten. Stadtbaumeister Sebastian Dietrich ergänzte, dass eine großzügige Förderung für den Ganztagsanspruch geben werde.



Ein wenig Kritik aus dem Gremium gab es an der Zugangssituation. So hielt Alexander Majaru (SPD) die Rampe für zu steil und wollte diese gerne so gestalten, dass „der sportliche Rollifahrer oder die Mutter mit Kinderwagen“ diese bestreiten könne. Hier sah der Architekt allerdings schwarz. Um einen barrierefreien Zugang zu schaffen brauche es maximal sechs Prozent Steigung. „Das würde eine 30 Meter lange Rampe erforderlich machen“, so Hafenmayer.



Esra Böse (Grüne) erschien der Zugang über die Rampe im Norden als „sehr massiv“. Sie bat darum, das vielleicht etwas filigraner zu gestalten. Es handele sich immerhin um ein Stadelgebäude, da erscheine ihm der Zugang über diese Art Tennenaufgang durchaus passend, erwiderte der Architekt.



Am Ende stimmte der Stadtrat dem Vorentwurf mit Kostenschätzung einstimmig zu. Somit ist nun die weitere Entwurfsplanung eingeleitet.