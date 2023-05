Erste Ergebnisse für das Tourismuskonzept im Schongauer Stadtrat

Von: Astrid Neumann

Sich für den wachsenden Reisemobilmarkt rüsten: Der Wohnmobilstellplatz an der Lechuferstraße müsse weiter gestärkt werden, so Experte Albert Rinn. © Neumann

Schongau – „Geschichte und Geschichten“ – so könnte man das Tourismuskonzept für Schongau umschreiben. Darum soll sich laut Albert Rinn von der Firma BTE in Kempten die „Marke Schongau“ entwickeln. Er berichtete im Stadtrat über Chancen und Potenziale, die er für die Lechstadt sieht.

Der Zeitrahmen ist eng gesteckt. Erst im Februar hatte das Gremium die Erstellung eines Tourismusgutachtens beschlossen, so der Leiter der Tourist Information Maximilian Geiger. Bereits im März kam eine Lenkungsgruppe, in der sich auch die Stadtführer, Personen des historischen Vereins sowie des Tourismusvereins Pfaffenwinkel einbrachten, zusammen. Noch im Juni soll der Stadtrat das fertige Konzept beschließen. „Das liegt an dem zeitlich sehr eng gesteckten Förderrahmen“, so Geiger.



Mit der Aufgabe jenes Konzept zu erstellen, wurde die Firma BTE aus Kempten beauftragt. Es erfolgte eine Analyse, anschließend wurden Visionen und Ziele festgelegt. Diese stellte Albert Rinn stellvertretend in der jüngsten Stadtratssitzung am Dienstag vor. Gipfeln soll das nun in konkreten Handlungsfeldern und Maßnahmen, die dann Ende Juni beschlossen werden sollen.

Anbindung und Mobilität „nicht ideal“

Schongaus Lage bezeichnete Rinn im Hinblick auf Anbindung und Mobilität als „nicht ideal“. Er nannte hier vor allem die schlechte Anbindung an den ÖPNV. Positiv zu bewerten sei jedoch die gute Anbindung an Fernrad- und Fernwanderwege. „Es gibt durchaus Chancen“, sagte Rinn im Hinblick auf die Fuchstalbahn. Deren Reaktivierung würde die Anbindung Schongau erheblich verbessern. Zudem nannte er auch das bereits bestehende Radwegekonzept. „Chancen birgt vor allem eine zukünftige Verkehrswende“, so Rinn.



Stärken und Potenziale in Sachen Tourismus

Das Stadtbild sei dabei für den Gast ein wichtiger Faktor. Hohe Erlebnisqualität spricht der Experte dabei dem Bereich rund um den Marienplatz zu. Weitere Stärken Schongaus liegen seines Erachtens in der geschlossenen historischen Altstadt mit umschließender Stadtmauer, in den städtischen Ensembles und im belebten Zentrum. Zudem gebe es „Plätze und Orte in der gesamten Stadt, die hohes Potenzial haben, aktuell aber mit nicht touristisch ausreichender Aufenthaltsqualität“ ausgestattet seien. Dringenden Handlungsbedarf sieht Rinn beim Bahnhofsumfeld. Auch die Münz- und Weinstraße kritisierte Rinn: zu schmale Gehwege, zu viele Fahrzeuge, zu wenig Grün.



Die touristische Nachfrage habe sich seit 2012 deutlich gesteigert. Auch in den Zahlen der Übernachtungen sei dies gut ablesbar. Den Rückgang ausländischer Gäste wertete Rinn als „Warnsignal“. „Die Bettenkapazität ist ein großes Risiko, der Verlust eines weiteren Übernachtungsbetriebes ist gefährlich“, warnte er mit Blick auf das Hotel Holl.



Ein gutes Angebot für den wachsenden Reisemobilmarkt sei mit dem Wohnmobilstellplatz an der Lech­uferstraße gegeben. Dieser müsse jedoch dringend weiter gestärkt werden. Die Stadtführungen rund um das Thema Mittelalter und Hexen sei „ein großes Pfund für Schongau“. Insgesamt sei das Freizeiterlebnis für Familien gegeben. Die Räumlichkeiten der Tourist Info kritisierte der Experte hingegen. Diese seien eher eine Rathausauskunft. „Der Ort passt einfach nicht zu zeitgemäßem Tourismus.“



Ruhe, Erholung, Kunst und Kultur

Insgesamt habe Schongau eher eine gewisse Langsamkeit und Bedächtigkeit. Dies könne aber durchaus eine Zielgruppe, die Ruhe, Erholung, Kunst und Kultur sucht, ansprechen. Die „Marke Schongau“ müsse man nur richtig positionieren „mit Geschichte und Geschichten“ rund um die Stadt. Weitere Vorschläge und Maßnahmen sollen Mitte Juni bei einer Maßnahmenwerkstatt diskutiert werden.



Alexander Majaru (SPD) wollte wissen, ob es sich noch lohne, auf den Trend zu Städtereisen noch aufzuspringen. „Ich empfehle Ihnen, sich zu sputen“, so Rinn. Dieser Trend hin zum Kleinstadterleben habe sich ab 2012 entwickelt. Hier konnte beobachtet werden, dass der Trend hin zum Überschaubaren gehe.



„Bahnhof und Wohnmobilstellplatz wissen wir schon lange“, so Ilona Böse (SPD). Solch schwierige Brocken würden jedoch mitunter dauern, sagte sie mit Blick auf die Fußgängerzone. Stefan Konrad (SPD) wollte wissen, ob es sich lohnen würde, das „mittelalterliche Potenzial“ mehr auszunutzen. „Das Thema Mittelalter hat auch große Konkurrenz“, warnte der Tourismus-Experte. Er riet, sich nicht auf das Mittelalter zu fokussieren, sondern auch die jüngere Geschichte mit einzubeziehen.

Meiste Punkte bekannt

Die Stadt habe ganz viel Potenzial, dieses weiter zu entwickeln koste jedoch Geld und Kraft, so Bettina Buresch (Grüne). Die meisten Punkte seien seit langem bekannt, so Stephan Hild (UWV), „es liegt jetzt an uns“. Markus Keller (Grüne) gab zu bedenken, dass oft Geld investiert werde, sich aber dann keiner mehr darum kümmere. Als Beispiel nannte er den Kräutergarten am Münzgebäude.