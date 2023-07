Erster Spatenstich zur Generalsanierung der Mittelschule in Schongau

Von: Rasso Schorer

Symbolisch zum Spaten griffen neben Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman auch Peter Schrehardt (Geschäftsführer Haseitl Bau), Andreas Kögl (für den Schulverband), Jochen Handke (Balda Architekten), Till Penski (Stadtbauamt) und Frank Pfaffenberger (Schulleiter) (v. links). © Schorer

Schongau – Corona war vielen Unterfangen dazwischen gekommen – für die Mittelschule gilt das aber ganz besonders. Nun war verspäteter Spatenstich.

Aufgrund der damals unklaren Auswirkungen der Pandemie auf die Stadtfinanzen hatte man ihre eigentlich schon startklare Generalsanierung 2020 pausieren lassen. Der Stellenwert sei aber stets hochgeblieben, erinnerte Bürgermeister Falk Sluyterman am Montagnachmittag.

Nachdem in Summe bereits 50 Millionen Euro in Grundschule, Realschule und Gymnasium geflossen waren, erfolgte nun der verspätete Spatenstich an der Mittelschule – hier geht man derzeit von einer Größenordnung von ungefähr 23 Millionen Euro aus.

„Ein großer finanzieller Kraftakt“, verdeutliche das Stadtoberhaupt erneut. Wenn im Sommer 2025 alles fertig ist, so der Plan, ist die Möglichkeit für moderne pädagogische Ansprüche verwirklicht – und die Dauerbaustelle Schulzentrum abgeschlossen.