Erweiterung für Saliterhof in Kurzenried: Stimmung gekippt

Von: Johannes Jais

Das gut zwei Hektar große Gelände beim Saliterhof in Kurzenried – hier rot umrandet. In der Mitte das Hauptgebäude (grau) mit Freiterrasse und mit der Halle, wo große Veranstaltungen stattfinden. © Bauamt

Peiting/Kurzenried – Als überzogen bewerten die meisten Gemeinderäte die Planungen des Saliterhofs. Das Gremium hat sich auf Forderungen verständigt, die im Bebauungsplan zu berücksichtigen sind.

Nach der Präsentation durch Fabian Dahlheimer aus München – er ist Schwiegersohn der Eigentümerfamilie Schlamp vom Saliterhof – und Stadtplaner Christian Ufer vom Büro Terrabiota (Starnberg) sowie langer Diskussion ohne Beschluss wurde das Thema hinter verschlossenen Türen nochmals aufgegriffen. Was als Hausaufgabe an den Bauherrn und Investor formuliert wurde, schilderte Bürgermeister Peter Ostenrieder dem Kreisboten:



• Grundsätzlich soll die Gastronomie des Saliterhofs vom Angebot etc. so erhalten bleiben, wie sie bisher bekannt und beliebt ist. Dazu sollen für die Gastro mit Hofcafe maximal 90 Sitzplätze vorgesehen werden. Bisher sind es halb so viele.



• Die Möglichkeit, bis zu fünf Wohnmobilstellplätze auf der Nordseite des 2,3 Hektar großen Geländes vorzuhalten, sieht der Gemeinderat ebenfalls unkritisch. In der Planung war von 30 Plätzen die Rede.



• In der Halle, die für bis zu 300 Personen als Veranstaltungsort zugelassen werden könnte, sollen pro Jahr höchstens zehn Veranstaltungen stattfinden. Feiern bis zu 90 Personen können in den Gastroräumen problemlos abgehalten werden.



• Es sollen insgesamt nicht mehr als fünf Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 500 Quadratmetern entstehen.



• Öffnungszeiten werden noch festgesetzt; ebenso wie auch andere Details. Es handelt sich aktuell um einen Vorentwurf.



Die nächsten Schritte

Wie geht’s weiter? Es folgt die Erarbeitung eines weiteren Vorentwurfs mit Nutzungskonzept, der die Vorgaben durch den Gemeinderat berücksichtigt. Wenn das im Gemeindeparlament gebilligt wird, läuft das Verfahren weiter; dabei werden zusätzliche Details abgestimmt. Der städtebauliche Vertrag, von dem in der Sitzung die Rede war, steht zeitlich weiter hinten im Prozedere.



Im Januar war – bei allen kritischen Stimmen – eine Mehrheit im Gemeinderat dafür, dass der Saliterhof in der weiteren Entwicklung unterstützt wird. Doch das Blatt hat sich gewendet. Als im Juli die Änderung des Flächennutzungsplanes und das Aufstellen eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes auf der Agenda standen, überwogen eindeutig die kritischen Stimmen.

Dahlheimer und Ufer sprachen von einer Erweiterung auf 140 Sitzplätze im Gastrobereich und von 30 Wohnmobilstellplätzen sowie von einer Vergrößerung des Parkplatzes auf 90 Stellplätze; ebenso vom Ausbau des Werkstattgebäudes zum künftigen Ruhesitz, von zusätzlichen Ferienapartments oder einer regelmäßigen Nutzung des Veranstaltungssaales. Die meisten Räte verfolgten das mit finsterer Miene.



Stimmen dazu

Sie könne den Plänen auf keinen Fall zustimmen; diese seien für einen Weiler mit 120 Einwohnern nicht verträglich, kommentierte Marin Gillinger (ÖDP). So viele An- und Abfahrten seien problematisch und 30 Wohnmobilstellplätze viel zu viel. Auch sehe sie Probleme bei der Abwasserentsorgung. „Anstatt Klasse haben wir dann Masse.“ Man solle nicht den Fehler machen, ländliche Struktur zu zerstören.



„In dieser Dimension nicht“, befand Michael Deibler (CSU). Der Schwerpunkt solle nicht nur auf den Tourismus sondern auch Naherholung gelegt werden. „Wir haben einen Schwarzbau zu legalisieren“, weil der Erlebnishof bisher so nicht genehmigt ist,“ wurde Norbert Merk (CSU) deutlich. Er appellierte, die Nachbarn und die Umwelt zu schonen.



„Freifahrschein“

Ein Ja zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan käme einem „Freifahrschein“ gleich, bekundete Josef Sellmaier (Bürgervereinigung). In der Nutzung gebe es keine klare Trennlinie. Der Landwirt aus Kurzenried wünschte sich, dass dies genauer definiert wird.



Andreas Barnsteiner (Bürgervereinigung) nahm zur Anmerkung Dahlheimers Stellung, dass der Betrieb tief in roten Zahlen stecke. Dies rechtfertige allerdings noch nicht so eine Planung. „Da droben“ in Kurzenried sei Landwirtschaft bestimmend. Ein Freizeitzentrum sei anderswo darstellbar.



„Eher wie ein Wunschzettel an Weihnachten“ käme ihr das vor, was Investor und Stadtplaner aufzeigen, so Claudia Steindorf (SPD). Die Überlegungen seien „zu schwammig“.



„Unternehmerisch mag es sinnvoll sein,“ räumte Christian Lory (Unabhängige) ein. Doch für die Ortsgestaltung sei so eine Planung der Super-GAU.



Susann Tabatabai-Schweizer (Grüne) ergänzte, der jetzige Charme gehe bei einer großen Dimensionierung verloren.



Franz Seidel (Bürgervereinigung) stellte fest, dass die Stimmung im Gemeinderat und bei Anliegern gekippt sei. Die Dimension schrecke ab. Aufgabe des Betreibers sei es, ein „gutes und verträgliches Konzept“ zu präsentieren. Er kritisierte, dass in der Ladung zur Sitzung vom „Vorstellen der Planung“ die Rede war, aber in der Tischvorlage der Beschlussvorschlag formuliert war, den Entwurf des Bebauungsplanes zu billigen.