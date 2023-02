Bedarf in Peiting an Kita-Plätzen steigt

Von: Johannes Jais

So stellt sich in der Berechnung der Bedarf für Plätze in Krippengruppen und in Kindergärten dar. In drei bis vier Jahren wird gemäß Szenario die Spitze erreicht. © Grafik: Katheder-Göllner

Peiting – Der Bedarf an Plätzen in Krippen und im Kindergarten steigt weiter an. Sind es jetzt in Peiting 72 Kinder in den Krippen, so werden es nach Berechnung eines Experten 2025/2026 bereits 90 sein. Bei den benötigten Plätzen im Kindergarten wird 2027/2028 mit 525 die Spitze erreicht (aktuell 431).

Die Ergebnisse der Bedarfsplanung, die der Markt Peiting in Auftrag gegeben hatte, stellte nun Günter Katheder-Göllner vor. Er ist beim Landratsamt Augsburg in der Fachstelle Jugendplanung tätig und mit der Thematik vertraut. Der Experte hat eine Prognose hinsichtlich der künftig benötigten Betreuungsplätze erarbeitet, die er im Gemeinderat neulich vorgestellt hat.



Die Ausgangslage ist, dass im Jahr 2022/2023 derzeit 72 Kinder in den Krippengruppen betreut werden. In den Kindergärten sind es 431 Buben und Mädchen zwischen drei und sechseinhalb Jahren. Es gibt Wartelisten.



Drei Szenarien

Katheder-Göllner stellte drei Szenarien vor. Im ersten berücksichtigte er bei der Eingabe in ein Prognosetool Basisdaten, Wanderungsannahmen und Reserveplätze. Kriterien sind dabei unter anderem Einwohnerzahl, Geburten, Zuzug, Baugebiete, Nachverdichtung und Wohnungsgröße.



Demnach wird bei den Krippengruppen (Kinder bis drei Jahre) mit 90 benötigten Plätzen im Herbst 2025 die Spitze erreicht. Im Jahr darauf (2026/2027) bleibt die Zahl genauso hoch. Ab 2027/2028 geht’s beim Bedarf an Krippenplätzen wieder zurück.



Deutlich nach oben geht es bei den Buben und Mädchen, die in den Kindergärten betreut werden. Da wird die Spitze (525 Plätze) für das Jahr 2027/2028 erwartet, ehe die Zahlen wieder leicht rückläufig sind. Im Szenario 2, wo mehr Geburten zugrunde gelegt sind, ändert sich an dieser Prognose aus der ersten Berechnung kaum etwas.



Anders hingegen ist das in Szenario 3 mit dem Titel „Die Nachfrage steigt“. Da wird bei starkem Zuzug ein Mehrbedarf einkalkuliert. Demnach würden 2025/2026 sogar 114 Krippenplätze notwendig werden. Und Ende des Jahrzehnts ist von gut 540 Plätzen in Kindergärten auszugehen.



Dazu präzisiert Wolfgang Schweiger vom Sozialamt im Peitinger Rathaus, dass zwischen Plätzen und Kinderzahl zu unterscheiden ist. Denn für Buben und Mädchen mit Migrationshintergrund beziehungsweise für Behinderte müssen pro Kind drei Plätze gerechnet werden.



Noch ein „Puffer“

Claudia Steindorf (SPD) erkundigte sich nach einem „Puffer“ für Kinder von Geflüchteten. Günter Katheder-Göllner antwortete, es sei in den Berechnungen noch kein Puffer vorgesehen. Aber es sei angeraten, ein paar Plätze dafür einzukalkulieren.



Christian Lory (Unabhängige) regte an, so eine Bedarfsplanung in drei Jahren zu aktualisieren. Thomas Elste stellte die Überlegung an, vorübergehende Erhöhungen z.B. durch einen Waldkindergarten aufzufangen, „ohne Beton zu verbauen“.



Fachkräftemangel

Marion Gillinger (ÖDP) verwies auf den Fachkräftemangel in Kitas, der sich noch verschärfe, wenn der Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung in der Grundschule komme. Experte Katheder-Göllner räumte ein, dass sich einige Fachkräfte überfordert fühlten und manche aus dem Beruf aussteigen würden.



Bürgermeister Peter Ostenrieder sagte dazu, dass in Peiting Verwaltungskräfte eingestellt worden seien, um die Mitarbeiterinnen in der Betreuung zu entlasten. Auch habe man einen „relativ guten Anstellungsschlüssel“.



Franz Seidel (Bürgervereinigung) sprach auch die Auswirkungen auf die Schulen und auf die Raumsituation an. Herbert Salzmann (SPD) vertrat die Ansicht, dass ein Beitritt des Landkreises zum Münchner Verkehrsverbund (MVV) selbst in Peiting beim Bedarf an Betreuung zu einer Zunahme führt. Bürgermeister Peter Ostenrieder erklärte dazu, die Auswirkung des MVV sei in diesen Darstellungen noch nicht berücksichtigt.



„Werden gewachsen“

Salzmann prophezeite, dass der Druck hoch werde. Zuziehende seien bereit, beim Bauland oder bei Immobilien „mehr zu zahlen“. Bürgermeister Ostenrieder formulierte es schließlich so: „Wir werden nicht darüber entscheiden, ob wir wachsen. Wir werden gewachsen.“