Fabian Kreitl orientiert sich um: Peiting braucht neuen Marktbaumeister

Peiting – Fabian Kreitl (28), der junge Chef des Bauamtes, verlässt den Markt Peiting. Er hat seinem Arbeitgeber im Juni angezeigt, dass er Ende 2022 aufhören wird. Nun beginnt die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin. Kreitl, der in Peiting zu Hause ist, wechselt zu einem Bauträger in der Region, nämlich zur Firma ImmoWild.

Nach den Gründen für den beruflichen Wechsel befragt, möchte Kreitl nicht ins Detail gehen und „keinesfalls nachtreten“, wie er dem Kreisboten erklärt. Aber er sei nach gründlicher Abwägung zu dem Entschluss gekommen, die Reißleine zu ziehen. Kreitl räumt auf Nachfrage ein, das Verhältnis zwischen ihm als Marktbaumeister und Bürgermeister Peter Ostenrieder sei mitunter schwierig; die Auffassungen seien unterschiedlich.

Kreitl hört zum Jahresende auf

Eigentlich hätte Kreitl schon Ende September gehen können; die gesetzliche Kündigungsfrist betrage bei ihm nur sechs Wochen zum Quartalsende. Dass es schwierig wird, hier einen adäquaten Nachfolger oder eine adäquate Nachfolgerin zu finden, braucht man im Moment wohl niemandem zu sagen. „Wir wollen aber versuchen so bald wie möglich eine Lösung zu präsentieren, so dass im Idealfall noch eine Einarbeitung durch Herrn Kreitl erfolgen kann,“ beschreibt Bürgermeister Peter Ostenrieder seinen Wunsch, um diese personelle Situation zu bewältigen. Er schließt es auch nicht aus, dass eine solche Lösung hausintern gefunden werden könnte: „Wir werden sehen, wer sich auf die offene Stelle hin bewirbt.“

Marktbaumeister: Schwierige Suche

So mancher erinnert sich, wie schwierig sich vor sechs Jahren nach dem Weggang Jochen Rohrmosers die Suche nach einem Marktbaumeister in Peiting gestaltete, die sich über zwei Jahre hinzog. Schließlich konnte man mit dem Eigengewächs Fabian Kreitl im Dezember 2018 einen fachlich versierten Nachfolger finden.



Kreitl war nach seinem Studium zunächst als Bautechniker zum Markt Peiting gekommen und hat dann die Stelle des Marktbaumeisters angetreten. Aktuell absolviert der Bauingenieur auch ein Master-Studium zur Integrativen Stadtentwicklung in Wismar.

Bürgermeister Ostenrieder: „Überraschende Kündigung“

„Die Kündigung kam für uns sehr überraschend – insbesondere, weil es für Herrn Kreitl immer spürbar im Vordergrund stand, für seinen Heimatort tätig sein zu können“, bedauert Bürgermeister Ostenrieder den Weggang. Gerade in den letzten Jahren habe Fabian Kreitl viele gemeindliche Bauten mitgeprägt und unzählige Bauherren mit Kompetenz und Herzblut beraten, wenn es um den Charakter und die Anmutung der Ortschaft an der Peitnach ging.



Der Neubau der offenen Ganztagsschule, die Erweiterung der Krippe im Therese-Peter-Haus für Kinder und auch der aktuelle Neubau des siebengruppigen Kindergartens an der Jägerstraße tragen in vielen Einzelheiten und nach intensivem Austausch mit den Planern Anstöße des Marktbaumeisters. Im Moment ist Kreitl intensiv mit den Planungsbüros für die umfangreiche Sanierung der Eishalle in fachlichem Austausch. Und bei städteplanerischen Fragen wie bei der Errichtung neuer Gebäude im Ortskern oder auch Schaffung neuer Bauquartiere wie am Unterfeldweg oder im Bachfeld ist der Bauingenieur in seinem Metier.



Die Begleitung des Radwegkonzepts sowie der verkehrlichen Neuerungen und Änderungen im Ort gehört ebenso zu seinem Aufgabengebiet wie die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, die ihr Haus bauen oder umbauen wollen. Der Hochwasserschutz, der seit Jahren immer parallel überplant und konzeptioniert wird, die Schaffung der neuen Fußballplätze an der Untereggstraße und viele weitere Maßnahmen fielen in die intensiven Jahre der Amtszeit.

Kreitl: „Man braucht oft ein breites Kreuz“

Kreitl beschreibt die Stelle als durchaus ambivalent. „Auf der einen Seite möchte man den Bürgerinnen und Bürgern nicht zu viel vorschreiben, andererseits ist es unerlässlich, dass sie sich auch an rechtliche, technische und gestalterische Regeln halten, sonst würde jeder machen, was er will. Für eine geordnete Ortsentwicklung braucht es eben klare Vorgaben“. Gestalterisch und ortsbildprägend bei Planungen eingreifen zu können und damit auch echte Verbesserungen zu erreichen, ist sicher eine der erfüllenden Seiten dieses Amts. Dann kommt gerade beim Marktbaumeister, der ein Team von elf Mitarbeitern führt, noch dazu, dass eine Entscheidung über Bauvorhaben und die Festsetzungen eines Bebauungsplans ja nicht in seinem Amt, sondern vom Gemeinderat gefällt werden. „Als Marktbaumeister kann man nur aus fachlicher Sicht beratend tätig sein, da braucht man oft ein breites Kreuz gegenüber den Bauherren, aber auch gegenüber einem Gemeinderat, der Bauvorhaben auch aus ganz anderen Blickwinkeln bewertet.“



Dass er den Gemeinderat fachlich berate, aber Abstimmungen mitunter konträr zu seiner Ansicht ausgegangen seien, das habe er gewusst, und damit habe er umgehen müssen, schildert Fabian Kreitl. Auch sei ihm – vor allem, weil er in Peiting zu Hause ist – immer klar gewesen, dass er in diesem Beruf zum Feierabend nicht einfach „ausstempeln“ könne, ergänzt er.



Zusammen mit dem Geschäftsleiter und mit der Kämmerin ist der Marktbaumeister einer von drei „Abteilungschefs“. Ende Dezember 2021 hörte Christian Hollrieder nach vielen Jahren als Kämmerer auf; seine Nachfolgerin Dörthe Schneider übernahm im Frühjahr.