Fahrradstraße fürs Schongauer Forchet

Von: Astrid Neumann

Farbliche Markierungen sollen die Amselstraße als Fahrradstraße kenntlich machen. Hier haben Radler Vorrang. © Symbolfoto: Panthermedia/monticello

Schongau – Die Straßen in der Vogelsiedlung müssen saniert werden. Die Amselstraße könnte dabei zur Fahrradstraße werden. Darauf einigte sich der Stadtrat Ende Februar.

Dass eine Sanierung notwendig ist, zeigt ein Blick in die Straßenzustandserfassung, die 2021 dem Stadtrat vorgestellt wurde und auch auf der Homepage der Stadt einsehbar ist. Hierbei wurde deutlich, dass der südliche Falkenweg und die östliche Finkenstraße zu den am stärksten sanierungsbedürftigen Straßen in Schongau gehören.



Das Quartier, zu dem außerdem noch die Amselstraße und Im Forchet gehören, soll überplant werden. Hiefür wurde das Büro „Schneider und Theisen“ aus Sonthofen beauftragt. Holger Theisen stellte die Ergebnisse einer Baugrunduntersuchung und Vermessung vor und gab einen Ausblick auf mögliche Varianten.



Keine gute Prognose hatte er für den zu erwartenden belasteten Aushub, da die Oberfläche aus pechhaltigem Asphalt bestehe, so das Ergebnis der Untersuchung. Die Preise für die Entsorgung von solchem Material seien schwer vorhersehbar, günstig dürfte das allerdings, laut Theisen, nicht werden.



Die besagten Straßenzüge befinden sich außerdem voller Leitungen. Die Zustandsbewertung zeige für die Wasserversorgung und den Kanal ebenfalls die Notwendigkeit der Sanierung. Das sollte man zuerst angehen, so Theisen. Insgesamt schätzt er die Gesamtkosten auf rund 2,8 Millionen Euro.



Auch die Gestaltung der Straßen spielte in Theisens Betrachtung eine Rolle. Im Fokus lag dabei die Amselstraße. Drei verschiedene Varianten stellte der Verkehrsplaner dem Stadtrat für diese vor, die von vielen Kindern aus dem Forchet als Schulweg genutzt wird.



Ihre Ausweisung als Fahrradstraße würde eine sichere Führung des Fuß- und Radverkehrs gewährleisten. Hierfür empfahl der Planer eine eindeutige Markierung als Fahrradstraße, beispielsweise mit rot eingefärbtem Asphalt. Die Finkenstraße und der Falkenweg seien eher als Anliegerstraße mit geringem Verkehrsaufkommen zu sehen, so Theisen. Eine Ausweisung dieser Straßen als Fahrradstraße sei aufgrund der Parkproblematik nicht empfehlenswert.



Eine weitere Möglichkeit wäre es, in der Amselstraße „geschwindigkeitsdämpfende“ Einbauten wie etwa Pflanzinseln etc. in der Verkehrsfläche vorzusehen und so einen verkehrsberuhigten Bereich zu schaffen. Auch eine Einbahnstraßenregelung komme prinzipiell für die Amselstraße in Frage. Der Gehweg könne dann großzügiger gestaltet werden. Jedoch könnten einige Verkehrsteilnehmer ohne Gegenverkehr aber auch zum Rasen verleitet werden, weshalb Theisen diese Variante als die schlechteste bezeichnete.



Die Variante Fahrradstraße fand im Stadtrat breite Zustimmung. Gregor Schuppe (ALS) war zwar der Ansicht, die Amselstraße funktioniere da am besten, wo kein Gehweg ist, weil alle aufeinander Rücksicht nehmen müssten. „Aber eine Fahrradstraße ist sonst eine gute Lösung.“



Bei den geplanten Querungshilfen hatte Schuppe jedoch Bedenken. Eine ist in der östlichen Amselstraße vorgesehen sowie jeweils eine links und rechts der Einmündung zu Im Forchet. „Kinder nutzen das nicht“, so Schuppe. Die Querungshilfe müsse auf direktem Wege über die Straße gehen. Man werde dies in der Planung berücksichtigen, versprach Theisen.



Den Beschluss, die Amselstraße als Fahrradstraße auszubilden, traf der Stadtrat einstimmig.