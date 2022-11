Hohenfurcher Faschingsprinzenpaar: Magdalena Braunegger und Christoph Besel

Das Hohenfurcher Prinzenpaar Magdalena Braunegger und Christoph Besel (rechts) mit Hofdame Sabine Berghofer. © FCH

Hohenfurch – Sie war bereits den ganzen Abend im Saal und wartete eine lange Liste wichtiger Tagesordnungspunkte ab. Bis bei der Jahreshauptversammlung des Faschingsclub Hohenfurch (FCH) endlich der Moment kam, auf den sie und alle Anwesenden gewartet hatten: die Vorstellung des Hohenfurcher Prinzenpaares 2023. Und die zukünftige Prinzessin saß bereits die ganze Zeit über vorne am Tisch und ließ sich nichts anmerken. Die Hoheit in spe nahm es mit der Geheimniskrämerei sogar so ernst, dass sie nicht einmal ihre Familie über die anstehende Regentschaft informiert hatte – obwohl es sich dabei um eine regelrechte Faschingsdynastie handelt.

Jedenfalls: Unter großem Beifall verkündete Vereinsvorsitzender Johannes Linder am Freitagabend des 11.11. im Gasthof Piroska, wer die Narrenhochburg in der kommenden Saison regieren wird. Es ist die ehemalige Gardetänzerin und Schriftführerin Magdalena Braunegger aus Denklingen als Prinzessin Magdalena I., federführende Hoheit vom Hohenfurcher Hofstaat. Und an ihrer Seite ihr Freund Christoph Besel, ebenfalls aus Denklingen, als Prinz Christoph II., Herrscher vom römischen Reich der Via Claudia. Der hatte bis dato vor der Saaltür gewartet und kam nun herein. Der Saal tobte und vor allem drei Anwesende waren erst einmal sprachlos – die Geschwister von Magdalena, die wie alle anderen nichts von der Sache wussten. Ja, Geheimnisse bewahren, das kann das neue Prinzenpaar.



Einige Wochen zuvor: Das altbewährte Team aus FCH-Präsident Johannes Linder und seinen Beratern Svenja Schratt, Sabine Berghofer und Alexander Grimm macht sich Gedanken über potenzielle Regenten. Die Liste der Anwärter ist nicht unbedingt lang, aber eines steht fest: Gesucht wird ein Paar aus Hohenfurch oder mit enger Verbindung zum Dorf und bestenfalls mit Faschingserfahrung. Das Gremium ist sich schnell einig über die Wunschkandidaten und schreitet zur Tat: Sabine lädt sich unter einem Vorwand zu Magdalena nach Denklingen ein. Sie wolle mit ihrer Hilfe noch einige Daten in die neue Vereinssoftware einpflegen. Magdalena riecht den Braten bereits, wundert sich dann aber doch, als Sabine ohne Elferratskollegen vor ihrer Tür steht. Also doch nur ein Abend mit EDV-Nachhilfe für die Vereinskollegin. Etwas später klingelt es jedoch ein zweites Mal. Und dann stehen Vorsitzender Linder und Assistent Grimm vor der Tür – mit einem Korb voller hochprozentiger „Überredungsbeschleuniger“. Zur gleichen Zeit kommt auch Magdalenas Freund Christoph nichtsahnend nach Hause.



Viel Argumentationskunst war bei den beiden aber ohnehin nicht notwendig. Magdalena tanzte selbst viele Jahre in der Hohenfurcher Prinzengarde und ist aktuell Schriftführerin des Vereins. Schon als kleines Mädchen stand für sie fest, sie möchte auch einmal Faschingsprinzessin werden. Noch am selben Abend wurde der Amtsantritt mit Sekt und einem dreifach leisen „Schönau“ besiegelt (damit von der Sache auch ja keiner Wind bekommt).



Das Faschings-Gen haben die Brauneggers aus Denklingen im Blut. Magdalenas Papa Andreas und seine Heidi waren selbst als Prinzenpaar, Elferrat und Gardetänzerin im Einsatz und haben die närrische Begeisterung an die nächste Generation weitergegeben. Magdalenas Schwester Sophia tanzte früher in der Garde und ist nun als Trainerin aktiv. Die jüngere, Katharina, wiederum ist Teil der aktuellen Prinzengarde. Bruder Ludwig engagiert sich im Elferrat und war selbst bereits Faschingsprinz. Der zukünftige Regent Christoph wird kurzerhand von der Faschingsgesellschaft aus Epfach ausgeliehen, bei der er in der Vorstandschaft ist und zum Beispiel als Fahrer des Faschingswagens unterstützte. Im kommenden Jahr darf er nun selbst auf dem Wagen stehen – und zwar auf dem höchsten Posten, ganz oben auf der Hohenfurcher Narrenhochburg. Als Hofdame steht den beiden Sabine Berghofer zur Seite. Als zweite Präsidentin, ehemalige Prinzessin und Gardetänzerin kennt sie sich bestens im Faschingsgeschehen aus. Zusammen mit der Minigarde, Prinzengarde und dem Elferrat ist der Faschingsclub Hohenfurch mehr als bereit für die kommende Saison. Und freut sich nach zwei langen Jahren ohne buntem Treiben auf einen Senkrechtstart in die fünfte Jahreszeit. Schönau!



Prinzengarde buchen

Wer den Faschingsclub Hohenfurch für Faschingsveranstaltungen, Geburtstage oder sonstige Feiern buchen möchte, meldet sich jederzeit per Email an info@faschingsclubhohenfurch.de oder per Telefon bei Ludwig Braunegger unter 0170/2889010. Es kann zwischen dem kompletten Programm mit Gardemarsch und Showteil inklusive Auftritt des neuen Prinzenpaares und dem Showteil allein ausgewählt werden. Auch die Minigarde des Faschingsclub Hohenfurch steht für die kommende Saison bereits in den Startlöchern und kann bei Albert Berchtold unter 08861/241015 gebucht werden.