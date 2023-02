Faschingssaison 2023 im Schongauer Land nähert sich ihren Höhepunkten

Von: Rasso Schorer

Teilen

Der „Tanz auf dem Marienplatz“ der Faschingsgesellschaft lockte am vergangenen Samstag viele Menschen in die Altstadt. Am Sonntag, 19. Februar, findet das närrische Treiben in Schongau hier seinen Höhepunkt. © Herold

Schongau – Besonderheiten hat die fünfte Jahreszeit ohnehin ja jede Menge zu bieten. Heuer und nach zwei Jahren Coronapause ist sie sogar ganz besonders besonders. Die Kranzl- und Ballsaison im Schongauer Land ist in vollem Gange. Und die ersten größeren Umzüge stehen unmittelbar bevor.

Lange gab es in Steingaden keinen Umzug. Nun aber ändert sich das und man ist früh dran: Schon am heutigen Samstag, 11. Februar, feiert der Gaudiwurm hier seine Premiere.

Eine Woche später, am 18. Februar, zieht der Faschingsclub Schwabsoien nach – beziehungsweise um (mehr dazu auf Seite 8-10). Tags darauf steht dann die Schongauer Altstadt im Zeichen des Faschings. Hohenfurch indes pausiert mit seinem Nachtumzug. Umzüge am Dienstag, 21. Februar, finden auch in Böbing und Prem statt, dann ist Schluss – am 22. ist Aschermittwoch.



Neben diesen Terminen gibt es freilich noch eine Vielzahl weiterer: Seien es Faschingskranzl, -bälle, -konzerte und dergleichen.