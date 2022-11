Faschingssaison in Schongau, Schwabsoien und Hohenfurch: „Von null auf hundert“

Von: Rasso Schorer

„Von 0 auf 100“ soll es diese Saison auch wieder für den Faschingsclub Hohenfurch und seine Prinzengarde gehen. © FCH

Hohenfurch/Schwabsoien/Schongau – Endlich wieder Fasching: Nach zwei viel zu langen Jahren ohne buntem Treiben sind alle Beteiligten nun umso heißer auf die kommende Saison.

Von null auf hundert starten auch die Hohenfurcher Maschkera in die fünfte Jahreszeit. Bereits seit Juni trainieren die zwölf Tänzerinnen und vier Tänzer der Prinzengarde mehrmals wöchentlich, damit die Choreografie bis zum Januar klappt. Immerhin soll das Programm beim Inthronisationsball und folgender Veranstaltungen sitzen.



Hohenfurcher Senkrechtstart

„Von 0 auf 100“ lautet deshalb auch das Motto des Showteils der Hohenfurcher Prinzengarde. Zum einen wegen der närrischen Zwangspause, aus der der Faschingsclub Hohenfurch (FCH) nun einen Senkrechtstart hinlegen will. Und zum anderen, weil im kommenden Fasching so einige neue Gesichter auf der Bühne zu sehen sein werden. Die neuen Tänzer und Tänzerinnen des FCH heißen Carina Erhard, Emilia Hark, Katharina Braunegger, Lena Friebl, Patrizia Berchtold, Saskia Fichtl, Sarah Pfeiffer, Theresa Götz, Ludwig Nuscheler und Moritz Taufratshofer. Die meisten der jungen Frauen haben den Verein bereits einige Jahre als Minigardemädchen unterstützt. Sie freuen sich nun darauf, das Publikum als Teil der Prinzengarde zu begeistern.



Ein paar erfahrene Närrinnen und Narren dürfen auf der Tanzfläche aber natürlich auch nicht fehlen. Mit Erfahrung und Elan sind bei der Hohenfurcher Garde weiterhin dabei: Madeleine Egger, Franziska Helmer, Elisabeth Nuscheler, Magdalena Götz, Robin Strauß und Markus Fichtl. Trainiert werden die 16 Tänzerinnen und Tänzer für den Showteil von Eva Schröfele und Sophia Braunegger mit Unterstützung von Madeleine Egger. Den Gardemarsch studierten auch in dieser Saison wieder Sabrina Wöhnl und Theresa Götz mit der Gruppe ein. Das Programm der Minigarde verantworten Katharina Resch und Patrizia Berchtold.



„Soien – Alaaf“

Ab dem 7. Januar heißt es in der Faschingshochburg Schwab­soien wieder „Soien–Alaaf“, wenn der Faschingsclub mit seinem FCS-Ball in die lang ersehnte Saison startet. Dafür trainiert die 14-köpfige Faschingsgarde schon seit Mitte Februar 2022 – gleich nachdem sie nach der Corona-Zwangspause im Winter wieder durfte, ging es gemeinsam mit Trainerin Katharina Haslach im Marsch und Spielertrainerin Annalena Müller im Showteil wieder los. Aktuell üben die 16- bis 22-jährigen Mädels dreimal pro Woche ihr Marsch- und Showtanzprogramm. Seit November kommt jeden zweiten Sonntag ein Trainingstag dazu.



Soien–Alaaf: Die Faschingsgarde trainiert schon seit Februar; einer der Höhepunkte im Oberland wird erneut der Umzug im eigenen Dorf sein. © FCS

Zum Repertoire zählt wie immer das traditionelle Marschprogramm mit Einmarsch, Gardemarsch und Ausmarsch, sowie der Showteil mit Showtanz, Zugaben und Austanz, der wieder spektakuläre Hebefiguren und Specials enthält.



Zu sehen sind die Tänzerinnen zwischen Kempten im Westen, Kaufering im Norden, Benediktbeuern im Osten und der Hopferau im Süden. Natürlich auch auf ihrem eigenen Umzug am 18. Februar in Schwab­soien, der wie in den Jahren vor der Corona-Pandemie ein Highlight der Faschingssaison im Oberland sein wird. Los geht es bereits um 12 Uhr mit einem Warm-Up am Dorfplatz, um 14 Uhr startet der Umzug, nach dem dann die umliegenden Garden auftreten und das große Faschingstreiben im Zelt beginnt.



Optimistische Schongauer

Solch ein großes Faschingstreiben ist stets auch der große Umzug am Faschingssonntag in Schongau. „Wir sind sehr optimistisch, dass es eine tolle Faschingssaison wird“, blickt Präsident Alexander Blasi von der Schongauer Faschingsgesellschaft der närrischen Zeit entgegen.



Fester Bestandteil dieser Saison ist freilich auch der Inthronisationsball am 7. Januar in der Lechsporthalle. Am Rosenmontag findet an gleicher Stelle ein Kinderfasching statt.



Haben während der Corona-Faschingsflaute alle der FSG die Treue gehalten? Ja, von „normalen Schwankungen“ spricht Blasi. Die Garde und die Jugendgarde trainierte – insofern erlaubt – durchgehend. Auch die Minis zogen, von einer zwischenzeitlichen Pause abgesehen, durch. „Die Stimmung bei uns ist gut.“

Infos zur Buchung

Faschingsclub Hohenfurch: info@faschingsclubhohenfurch.de oder Tel. 0170/2889010; es kann zwischen dem kompletten Programm mit Gardemarsch und Showteil inklusive Auftritt des neuen Prinzenpaares und dem Showteil allein ausgewählt werden. Buchung Minigarde unter Tel. 08861/241015.

Faschingsclub Schwabsoien: Tel. 01573/3241039 (ab 18 Uhr), Tel. 08868/18693 (AB) oder per Mail an faschingsclub-soien-alaaf@web.de (ab 8. Januar)

Schongauer Faschingsgesellschaft: Mail an hofi@lechau.de oder Tel. 0160/5523689.