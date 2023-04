Fenster der Schongauer Bücherei eingeschlagen

Von: Rasso Schorer

Die Polizei untersucht nun die Blutspuren, die der Einbrecher an der Bücherei in Schongau hinterließ. © Symbolfoto: Julia Boecken

Schongau – Beim Versuch eines Einbruchs in die Bücherei in der Blumenstraße ist es wohl in der Nacht auf Karfreitag geblieben.

Der Täter verletzte sich beim Einschlagen einer Scheibe und hinterließ Blutspuren. Der Schaden am Fenster beläuft sich auf rund 200 Euro.