Westen anschließen

„Fernwärme ausbauen“: Stadtwerke Schongau werden zum Kommunalunternehmen

Von: Astrid Neumann

Informierten über die Gründung des Kommunalunternehmens Stadtwerke: Bettina Buresch (Klimagruppe), Florian Hiemer (technischer Werkleiter), Werner Hefele (kaufmännischer Leiter), Bürgermeister Falk Sluyterman und Markus Keller (Klimagruppe) (v. links). Bei Entstehung des Fotos bereits abwesend war Winfried Schaur. © Neumann

Schongau – Die Stadtwerke Schongau werden ab nächstem Jahr als Kommunalunternehmen geführt. Eine entsprechende Satzung hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag einstimmig verabschiedet. Oberstes Ziel des neuen Eigenbetriebs Stadtwerke soll der Ausbau des Fernwärmenetzes Richtung Westen sein.

Initiiert hat das Vorhaben die sogenannte „Klimagruppe“, in der sich vor einem Jahr fraktionsübergreifend Vertreter aller Stadtratsfraktionen zusammengefunden haben, um in Sachen Klimaschutz an einem Strang zu ziehen. Mitglieder dieser Gruppe sind: Esra Böse (Grüne), Bettina Buresch (Grüne), Tobias Fuhrmann (SPD), Stephan Hild (UWV), Markus Keller (Grüne), Hans Rehbehn (CSU), Winfried Schaur (UWV) sowie Gregor Schuppe (ALS).



Vorangegangen ist der Gründung des Kommunalunternehmens ein längerer Entwicklungsprozess, wie die Initiatoren einen Tag nach der Stadtratssitzung erläuterten. Bereits im Juni letzten Jahres wurde die Thematik nicht-öffentlich im Gremium vorbesprochen. Dieser ganze Prozess gipfelte nun in dem einstimmigen Beschluss zur Unternehmenssatzung, so Bürgermeister Falk Sluyterman.



Überschrift über der Gründung der Klimagruppe sei es gewesen, etwas für den Klimaschutz in der Stadt tun zu wollen, erklärte Winfried Schaur. Wärmeversorgung und Mobilität seien dabei nur zwei von einigen Punkten gewesen. Schnell sei man aber mit der Stadt ins Gespräch gekommen und die Idee von der Gründung des Kommunalunternehmens Stadtwerke war geboren. „Die Form des Kommunalunternehmens lässt einfach mehr Flexibilität zu“, so Schaur weiter. Der Fernwärmeausbau sei dabei nur ein erster Schritt, die Klimagruppe wolle beispielsweise auch klare Fortschritte beim Nahverkehr erreichen. Dabei blicke man vor allem auch auf das Stadtbussystem.



Westen anschließen

Es herrsche gerade viel Druck, wenn es darum geht, Öl- und Gasheizungen zu ersetzen. Um die Pflicht zur Nutzung von mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energien in neu eingebauten Heizungen zu erfüllen, könnten die Eigentümer auch an ein Wärmenetz anschließen, so der technische Werkleiter Florian Hiemer. Ziel sei es daher den Fernwärme-Ausbau signifikant voranzubringen. Dafür wolle man auch den Schongauer Westen und das Forchet erschließen, um dann auch die Gewerbegebiete dort zu erreichen. Zudem soll das bisherige Netz weiter verdichtet werden.



Hier sei es laut Gesetzesentwurf auch vorgesehen, für selbst genutztes Wohneigentum sowie private Kleinvermieter künftig einen einheitlichen Grundfördersatz von 30 Prozent bereitzustellen, erklärte Hiemer. Darüber hinaus soll es sogenannte Klimaboni geben. Außerdem sei es vorgesehen, durch vergünstigte Förderkredite die finanzielle Belastung zeitlich zu strecken. Für den Anschluss an das Fernwärmenetz werden wie bisher die Baukosten des Hausanschlusses zudem mit 40 Prozent gefördert, spricht der technische Werkleiter die Vorteile für die Kunden an. Zudem gibt es in den Gewerbegebieten im Westen der Stadt einige Betriebe, die Abwärme produzieren. Perspektivisch möchte man hier also auch mit weiteren Lieferanten kooperieren. „Wir streben hier vor allem eine längerfristige Zusammenarbeit an.“



Das KU

Den Vorstand des neuen Kommunalunternehmens bilden Florian Hiemer als technischer Leiter sowie Werner Hefele als kaufmännischer. Das bedeutet jedoch auch, dass die Stadt einen neuen Kämmerer braucht, so Bürgermeister Falk Sluyterman. Hefele selbst wird voraussichtlich nach seiner Tätigkeit als Vorstand des Kommunalunternehmens nach fünf Jahren in den Ruhestand gehen.



Zudem gibt es einen Verwaltungsrat, der im Wesentlichen die Aufgaben des Werkausschusses übernimmt und auch aus Mitgliedern des Stadtrates bestehen soll. Den Vorsitz hat auch hier der Rathauschef. Für den Bürger soll sich dabei nichts ändern, versichert die Runde. Dinge, die bisher öffentlich diskutiert wurden – wie Gebühren und Entgelte – sollen auch weiterhin öffentlich behandelt werden.



Wie schnell der Ausbau des Fernwärmenetzes vorangehen wird, sei derzeit noch nicht abzuschätzen, erklärt Hiemer. Trotzdem können Bürger jederzeit auf die Stadtwerke zukommen, wenn sie Interesse an einem Anschluss haben.



„Die Fernwärme in Schongau ist ein Erfolgsmodell“, bekräftigte das Stadtoberhaupt und verwies darauf, dass die Lechstadt mit ihrem Fernwärmenetz schon jetzt ein Alleinstellungsmerkmal im Landkreis habe.