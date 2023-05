Fernwärmeleitung: Baustellen rund um den Schongauer Schloßplatz

Teilen

In fünf Bauabschnitten wird bis September rund um den Schloßplatz gearbeitet. Auch die Bauerngasse, Reichelstraße, Christophstraße und Am Maxtor sind betroffen. © Stadtwerke

Schongau – In der Zeit vom 15. Mai bis voraussichtlich September wird in der Schongauer Altstadt rund um den Schloßplatz, in fünf aufeinander folgenden Bauabschnitten (BA), an der Fernwärmeleitung gearbeitet. Die Bauabschnitte erstrecken sich auch in die Straßen „Bauerngasse“, „Reichelstraße“, „Christophstraße“ und „Am Maxtor“. Die geplanten Bauabschnitte sind im Lageplan dargestellt.

„Leider sorgen Baustellen immer wieder dafür, dass es zu Einschränkungen des Verkehrs im öffentlichen Raum kommt. Das ist ärgerlich, aber jeder weiß, dass die Baustellen zum eigenen Vorteil sind. So werden dabei unsere Leitungen erneuert, neue Fernwärmeanschlüsse ermöglicht und vieles andere gebaut, das notwendig ist, um unseren Versorgungsauftrag gegenüber unseren Kunden wahrzunehmen“, so Claudia Boguth von den Stadtwerken.



Zur weiteren Verbesserung der Versorgungssicherheit und -qualität werden am Schlossplatz vier neue Absperrschächte gebaut und ein bestehendes Schachtbauwerk zurückgebaut. Um sicherzustellen, dass der Stadtbus und auch der übrige Verkehr während der gesamten Bauzeit uneingeschränkt fahren kann, werde die Maßnahme in mehrere kleine Abschnitte unterteilt, wodurch eine genaue Terminierung des Fortschritts nach aktuellem Stand noch nicht möglich ist.



Das bedeutet, dass alle Verkehrsteilnehmer bitte die tagesaktuelle Beschilderung beachten müssen, da sich die Verkehrsführung im Laufe der Baustelle mehrmals ändern wird. „Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer vorsichtig und wachsam durch die Baustelle zu fahren, um niemanden zu gefährden“, so Boguth weiter.



Die Fernwärmeversorgung der Anwohner sei während der gesamten Bauzeit sichergestellt. Sollten dennoch kurze Abstellungen nötig sein, werden die betroffenen Anwohner mit ausreichend Vorlaufzeit darüber informiert.