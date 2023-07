Festspiel „1493 – Schongau zwischen Blut und Freundschaft“ beginnt

Von: Ursula Gallmetzer

Schongau – Nach monatelanger Vorbereitung startet das Festspiel. Bis 22. Juli gibt der Theaterverein „Treibhaus“ an jedem Wochenende mehrere Vorstellungen am Bürgermeister-Schaegger-Platz. Aufgeführt wird das von Regisseur Maximilian Geiger selbst geschriebene Stück „1493 – Schongau zwischen Blut und Freundschaft“.

Die Geschichte dreht sich um den Hauptmann der Stadtwache, Richard Aggen­steiner, den Alexander Nierer verkörpert. Er soll einen Mordfall klären – und das schnell. Denn während der Ermittlungen schlägt der Täter erneut zu.



Geiger, der studierter Historiker ist, hat viel recherchiert. So ist der Rahmen nun der große Stadtbrand und mehrere Figuren haben tatsächlich historische Pendants.



Bereits seit Januar proben die Darsteller regelmäßig. Rund 70 Personen werden pro Aufführung auf der Bühne stehen und vor der riesigen von Max Diegruber und seinem Team gebauten Kulisse für spektakuläre Theaterunterhaltung sorgen.



Alle Infos zu den Aufführungsterminen sind auf www.theaterverein-treibhaus.de zu finden. Karten gibt es dort sowie in der „Bücher Galerie“ in der Münzstraße 7 und im „Gebrauchtmöbelhaus i+s Pfaffenwinkel“ in der Bahnhofstraße 48.