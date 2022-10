Fischaufstiegsanlage am Kraftwerk Dessau für 7,5 Millionen Euro

An der Lechstaustufe Dessau bei Burggen soll die Fischaufstiegsanlage entstehen. Vorbereitende Bauarbeiten haben bereits begonnen. © Uniper/Rolf Sturm

Burggen – Am Kraftwerk Dessau bei Burggen soll eine Fischaufstiegsanlage entstehen. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits, Baustart ist für Anfang November geplant.

Mit ersten Rodungen Ende Februar 2021 sind bereits die vorbereitenden Arbeiten für die Errichtung der Fischaufstiegsanlage an der Lechstaustufe Dessau gestartet. Zur Abgrenzung des künftigen Baufeldes wurden anschließend Reptilienschutzzäune aufgestellt und die umschlossenen Flächen regelmäßig gemäht. Dadurch wird der Baubereich für heimische Reptilien möglichst unattraktiv gestaltet und die Tiere werden während der Bauzeit auf benachbarte Flächen vertrieben, so Theodoros Reumschüssel, Pressesprecher Wasserkraft bei der Uniper Kraftwerke GmbH.



Ab Anfang November wird dort nun eine Fischaufstiegsanlage für rund 7,5 Millionen Euro entstehen, mit deren Hilfe Fische und andere Wasserlebewesen die Stauanlage umgehen und wieder flussaufwärts wandern können. Ab Mitte Oktober werde die Baustelle eingerichtet, der eigentliche Baubeginn ist für Anfang November terminiert. Mit der Fertigstellung ist – je nach Witterung und Baufortschritt – im Sommer 2024 zu rechnen.



Diese Fischaufstiegsanlage am Kraftwerk Dessau werde die Durchgängigkeit des Lechs im Verbund mit der für 2023/2024 projektierten Fischaufstiegsanlage am flussaufwärts gelegenen Kraftwerk Urspring auf einen zusammenhängenden Flussabschnitt von rund 24 Kilometern verlängern, so Reumschüssel. Dem Fischpass am Kraftwerk Dessau kommt auch deswegen besondere Bedeutung zu, weil er in Richtung Norden an die Litzauer Schleife, einen ökologisch besonders wertvollen und schützenswerten Lechabschnitt, angrenzt. Mit Inbetriebnahme der Fischpässe in Dessau und Urspring werden dann auch die Unterläufe von Seitenzuflüssen, wie der Illach und des Gruberbaches, für aufwärts wandernde Fische wieder erreichbar sein.



Bautechnisch ist das minimale Platzangebot an der Stau­stufe Dessau besonders herausfordernd. Wesentliche Teile der Fischaufstiegsanlage werden direkt neben der Zufahrtsstraße eingerichtet. Die Anlage wird auf den Leitfisch Huchen ausgelegt und erhält einen Durchfluss von 520 Litern in der Sekunde. Um die Lockströmung unterhalb der Stauanlage auf rund 800 Liter pro Sekunde zu verstärken, wird die Anlage mit einer automatisch gesteuerten Bypass-Leitung aus dem Oberwasser ergänzt. Im Vorlauf zu den eigentlichen Bauarbeiten wurden bereits die Fernsteuerkabel zum Kraftwerk und eine Wasserleitung nach Hirschau umverlegt.