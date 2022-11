Frage der Betrachtung: Schongaus Jahresrechnung 2020

Von: Rasso Schorer

Teilen

Schongaus Jahresrechnung 2020 war am Dienstag Thema im Stadtrat. © Symbolfoto: Panthermedia/Orlando.B

Schongau – Das Jahr 2020 war in mehrerlei Hinsicht ein schwieriges; seinerzeit konnte die Stadt deshalb auch erst Ende September über den damaligen Haushalt entscheiden. Mehrere Projekte mussten damals hintan stehen (wir berichteten). Nun war die Jahresrechnung 2020 Thema im Stadtrat. Darüber, welche Lehren da­raus zu ziehen seien, dass sich die ärgsten finanziellen Befürchtungen nicht bestätigten, herrschten unterschiedliche Ansichten.

Die Summe bereinigter Soll­einnahmen und -ausgaben beträgt jeweils 36,8 Millionen Euro; die Zuführung zum Vermögenshaushalt liegt bei knapp 3,7 Millionen und jene zur allgemeinen Rücklage bei rund 255.000 Euro. Soweit die wichtigsten Zahlen in Kürze. Der Stadtrat stellte die Jahresrechnung dementsprechend einstimmig fest und erteilte die Entlastung. Diskussionsbedarf gab es aber dennoch.



Statt dem Vermögenshaushalt 1,4 Millionen für den laufenden Betrieb zu entnehmen, wie im Haushalt 2020 angesetzt, kommt nun „faktisch ein schöner Betrag rein“, fasste CSU-Stadtrat Michael Eberle zusammen. Seine Schlussfolgerung: „Wenn wir in zwei, drei Monaten wieder vor riesen Sorgen stehen, sollten wir uns daran erinnern, dass wir 2020 auch so dagehockt sind“. Freilich, der Stadtkämmerer plane vorsichtig. Er, Eberle, wolle aber dafür sensibilisieren, nicht wiederkehrend schwarzzumalen. Das „Zähneknirschen“ und „Streichen“ habe sich in der Vergangenheit und auch 2020 als unbegründet erwiesen. „Das Ergebnis ist oft besser als der Plan.“



Auf die Rolle von Haushaltsresten, die das Pendel durchaus in die eine oder andere Richtung schlagen lassen können, erinnerte Stadtkämmerer Werner Hefele. Überdies sei 2020 ein mehr als besonderes Jahr gewesen. Schluss­endlich fingen die Kompensationsleistungen, die für die Gewerbesteuerausfälle flossen und auf Basis der starken Vorjahre errechnet wurden, einen ungebremsten Sturz ab. „Sonst hätten wir 2020 nie und nimmer einen genehmigungsfähigen Haushalt hinbekommen.“