Freibad Altenstadt: Kein Coronatarif mehr, keine Erhöhung

Von: Manfred Ellenberger

Die Gemeinde hält an den schon 2019 erhobenen Preisen fest. Wann genau Saisonstart ist, wird in Kürze mitgeteilt. © Ellenberger

Altenstadt – Der Gemeinderat hat die Eintrittspreise für die neue Freibadsaison festgelegt. Der Coronatarif ist zwar Geschichte, eine Erhöhung wurde aber abgelehnt.

„Momentan schaut es so aus, dass die Coronabeschränkungen so gut wie wegfallen“, lautete die Einschätzung von Bürgermeister Andreas Kögl. An dem in den letzten beiden Jahren angebotenen vergünstigten Coronatarif bei den Saisonkarten wollte er nicht länger festhalten. Gleichwohl resümierte er, dass aufgrund der zahlreichen Einschränkungen beim Badebetrieb in den Jahren 2020 und 2021 dieser kostengünstige Tarif angemessen gewesen sei. Im Hinblick auf die Saisonpreise im „Normaltarif“ für diese Saison sprach sich Michael Dulisch für eine „moderate Erhöhung“ aus. Damit vermeide man auch, dass danach der Anstieg der Preise irgendwann viel größer sein würde. Ganz anders sah dies Helmut Horner. Er verwies auf die derzeit massiven Preiserhöhungen in vielen Lebensbereichen und plädierte deshalb dafür, „ein Zeichen“ zu setzen und sich „dem allgemeinen Preis­trend nicht anzuschließen und heuer auf Preiserhöhungen zu verzichten“.



Für Kögl hatten beide Argumente „was für sich“. Mit Ausnahme von Dulisch folgten aber alle anderen anwesenden Gremiumsmitglieder der Argumentation von Horner und sprachen sich für die Beibehaltung der Saisonkartenpreise des Jahres 2019 aus. Erst im nächsten Jahr werden die Preise sehr wahrscheinlich angehoben.



Sowohl bei Saison- als auch Tageskarten werden Kinder unter sechs Jahren auch heuer wieder freien Zutritt haben. Der Saisonkartenpreis für Kinder und Jugendliche unter 17 Jahren beträgt 23 Euro, Erwachsene zahlen 40 Euro. Familien werden mit 85 Euro und Alleinerziehende mit 51 Euro zur Kasse gebeten. Wer noch ein wenig günstiger dabei sein möchte, sollte seine Saisonkarte zum neuerlich wieder angebotenen Vorverkaufspreis erwerben. Dieser ist zumeist 4 Euro günstiger, bei Familien sind es sogar 5 Euro.



Für Tageskarten zahlen Kinder von sechs bis 16 Jahren wie schon in den letzten Jahren 2,20, Erwachsene 3,80 und Familien 7 Euro. Wer erst am Abend schwimmen geht, zahlt 2,50 Euro. Für die Zwölferkarten sind von Kindern und Jugendlichen 19 Euro und von Erwachsenen 29 Euro zu entrichten.



Der erste Öffnungstag des Freibads im Mai als auch der Beginn des Kartenvorverkaufs stehen noch nicht endgültig fest. Der für die Eröffnung von der Gemeinde favorisierte Tag sei „noch nicht mit allen Beteiligten abgestimmt“, so Kögl.