»Fridays for Future« demonstriert in Schongau unter dem Motto #PeopleNotProfi

Am morgigen Freitag geht die „Fridays for Future“-Gruppe Schongau in der Lechstadt für das Klima auf die Straße. © FKN

Schongau – Unter dem Motto #PeopleNotProfit ruft Fridays for Future am kommenden Freitag, 25. März, zum Globalen Klimastreik auf. In Schongau wird es eine Demonstration geben, die um 14.30 Uhr am Marienplatz startet. Im Anschluss sind noch einige Redebeiträge geplant.

Im gesamten Bundesgebiet und weltweit in zahlreichen Staaten fordert Fridays for Future Regierungen dazu auf, die Erderhitzung durch rasche Emissionsreduktion zu begrenzen und Profite nicht länger über das Leben und die Bedürfnisse von Menschen zu stellen.



„Kohle, Gas und Öl heizen nicht nur die Atmosphäre auf, sondern auch Kriege und Konflikte an“, heißt es von den Organisatoren. Fridays for Future ruft daher auch in Solidarität zur Ukraine und dem Widerstand in Russland und Belarus zum Protest auf, und betont an diesem Tag die Zusammenhänge zwischen dem Krieg und der Klimakrise.



„Wir gehen heute auch für die Aktivist*innen von FFF Ukraine auf die Straße. Dieser Krieg muss enden! Eine Antwort muss ein Öl- und Gasembargo gegen Russland sein. Deutschland darf sich nicht mehr länger von Diktatoren abhängig machen. Wir brauchen jetzt einen radikaleren und gerechten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas und den entschlossenen und schnellen Ausbau erneuerbarer Energien. Frieden und Klimagerechtigkeit waren nie untrennbarer als jetzt”, so Soja-Nemo Heißerer aus der Organisationsgruppe in Schongau.



Die Fridays for Future Bewegung wendet sich mit diesem Streik lautstark an die Bundesregierung und fordert angesichts der schon heute sichtbaren Folgen des Klimawandels und der dramatischen Konsequenzen fossiler Abhängigkeiten ein radikales Umdenken.



„Der neue Bericht des Weltklimarats zeigt eindeutig: Wir brauchen ein Ende aller fossilen Energien und dafür muss sich unser System verändern. Wir sind den aktuellen Krisen nicht einfach ausgesetzt. Sie sind von uns Menschen gemacht – und wir wissen, was notwendig ist, um sie zu lösen. Wir müssen weg von einer Politik, die sich an kurzfristigen Profiten orientiert, hin zu einem System, das planetare Grenzen und menschlichen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt”, betont Bogi Boruzs von Fridays for Future Schongau.