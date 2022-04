Friedensfestival in Schongau

Die Vorstandschaft des Böbing Open Air Stephan Schleich, Frank Hoffmann, Markus Wöhrmann, Mario Drexler, Daniel Schmid (v. links) und Tobi Braun stellen mit Carolin Nuscheler (Ideengeberin/Kommunikation; 3. v. links) das Myr-Festival auf die Beine. © Wölfle

Schongau – Der Anlass ist wahrlich kein Grund zur Freude, doch „die Stimmung darf und soll fröhlich sein“, erklären die Organisatoren eines Friedens-Festivals in Schongau, das für Zusammenhalt, Solidarität und Hilfe steht. Termin ist Samstag, 30. April, Schauplatz von 15 bis 22 Uhr der Bürgermeister-Schaegger-Platz.

„Myr“ ist das ukrainische beziehungsweise russische Wort für Frieden – und damit der so einprägsame wie passende Name der Benefizveranstaltung. Dabei werden Geldspenden für die Ukraine gesammelt. Schongaus Partnerstadt Gogolin in Polen, die sehr viele Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet aufnimmt und versorgt, hat außerdem um verschiedene Hilfsgüter gebeten. Eine Liste mit dem Notwendigen wird in den Tagen vor dem Festival veröffentlicht.

Friedensfestival: Geld- und Sachspenden für die Ukraine

Damit vielen Menschen in und aus der Ukraine geholfen werden kann, schließen sich viele Akteure aus der Region zusammen. Veranstalter ist das Böbing Open Air und seine Macher, die Stadt Schongau Schirmherrin. Der Eintritt ist frei, „die Spenden werden über den Verkauf von Getränken, unter anderem durch den Trachtenverein Schongau, und Buttons durch das JuZe Schongau generiert“, erklärt Carolin Nuscheler. Ihre Resi Agentur übernimmt die Öffentlichkeitsarbeit. „Weitere Unterstützung durch lokale Vereine/Verbände ist willkommen.“ Die Werbegemeinschaft Altstadt sammelt schon am Vortag Spenden am Marienplatz.



Selbstverständlich kann beim Festival von den Besuchern zusätzliches Geld gegeben werden, die Hilfsgüter sammeln Mitarbeiter der Stadt auf dem Gelände. Außerdem unterstützen die Altenstadter Metzgerei Filser, die Brauerei Chiemseer, die Georg Jos. Kaes ­GmbH (V-Markt-Gruppe) und Propa Veranstaltungstechnik in Hohenfurch. Das Festival findet bei jedem Wetter statt, bei Dauerregen oder Gewitter geht es ins Eisstadion Schongau.



Und was ist auf der Bühne geboten? Dort heizen vier regionale Bands ein: Die Plomaten, The Stevers, Lumberjohnny und Mr. Mojoe. „Schongau für Gogolin, wir für die Ukraine“ lautet das Motto.