Friedenskundgebung »Peiting for Peace« am morgigen Sonntag

Teilen

Vor dem Peitinger Rathaus soll die Friedenskundgebung am morgigen Sonntag um 17 Uhr stattfinden. © Neumann

Peiting – Wie in vielen anderen Städten und Gemeinden ziert auch in Peiting seit Beginn des Ukraine-Krieges die gelb-blaue Flagge das Rathaus. Etwa 500 Fahnen in den ukrainischen Farben sollen es am morgigen Sonntag bei der Friedenskundgebung „Peiting for Peace“ werden.

Auf Initiative der Peitinger Bürgerin Karin Neureuther haben sich in der vergangenen Woche Vertreter verschiedenster gesellschaftlicher Gruppierungen aus Peiting getroffen, weil sie zusammen ein Zeichen für den Frieden setzen wollen. Alle Gruppierungen aus dem Marktgemeinderat, die großen Kirchen am Ort, der TSV, die KAB, der Asylhelferkreis und viele andere unterstützen die Aktion.



Zeitpunkt der Kundgebung ist am morgigen Sonntag um 17 Uhr auf dem Peitinger Hauptplatz, als Bühne dient das Portal des Rathauses. Nach verschiedenen Redebeiträgen – unter anderem von Karin Neureuther, dem stellvertretenden Bürgermeister Gunnar Prielmeier, Vertreter des Saliterhofes sowie der Landrätin oder eines Stellvertreters – bildet ein ökumenisches Friedensgebet den Abschluss der Veranstaltung. Die Fürbitten hierzu werden von der Mittelschule Peiting gestaltet.



Zudem werden 500 Fähnchen in den Farben der Ukraine verteilt. „Die Veranstaltung soll allen Menschen, die unter den kriegerischen Handlungen leiden, Hoffnung schicken“, so Bürgermeister Peter Ostenrieder. „Zugleich ist es wichtig, dass in möglichst vielen Städten klar gezeigt wird ‚No War‘ – Wir wollen keinen Krieg, Konflikte müssen anders gelöst werden!“