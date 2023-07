Friedhöfe: Zweckvereinbarung zwischen Altenstadt und Schongau

Von: Rasso Schorer, Manfred Ellenberger

Für den handwerklichen Bereich auf den Friedhöfen Altenstadt und Schwabniederhofen hat die Gemeinde eine Personalzweckvereinbarung mit Schongau geschlossen. © Symbolfoto: Panthermedia/Gerd Harder

Altenstadt/Schongau – Bestatter zu finden, sei enorm schwer, schilderte Altenstadts Bürgermeister Andreas Kögl nochmals. Einstimmig war der Gemeinderat daher dafür, die Personalzweckvereinbarung zur Übertragung der hoheitlichen Aufgaben der Friedhofsverwaltung abzuschließen.

Damit werden künftig die hoheitlichen und gemeindlichen Pflichtaufgaben beim Vollzug des Bestattungsgesetzes für die Gemeinde Altenstadt von der Stadt Schongau übernommen. „Aber ausschließlich der handwerkliche Bereich“, erklärte Bettina Schade, Hauptamtsleiterin im Rathaus der Stadt. Dabei handelt es sich vor allem um das Öffnen und Schließen von Urnen- und Erdgräbern sowie Zurverfügungstellung von bis zu zwei Personen während der Beisetzung.



Bestattern fehle es immer mehr an Mitarbeitern sowie technischer Ausstattung, hatte Kögl im Gemeinderat erläutert. Für Altenstadts Bürgermeister stellt die Aufgabenübertragung eine spürbare Verbesserung dar. In die Zweckvereinbarung ist auch der Friedhof im Ortsteil Schwabniederhofen miteingeschlossen.



„Können das personell gut abbilden“

Die Stadt Schongau ihrerseits könne das „personell gut abbilden“, so Schade. Somit werden künftig von der Stadt für alle Bestattungen, bei denen kostenpflichtige Leistungen erbracht werden, Kostenabrechnungen auf Grundlage der Gebührenkalkulation an die Gemeinde gestellt.



„Ein gutes Signal der interkommunalen Zusammenarbeit“, fand Schade. Das Standesamtswesen eigne sich dafür schließlich auch sehr gut. Der Stadt entstehe daraus weder ein Vor- noch Nachteil. Wobei: Nachdem die Anzahl der städtischen Stellen auf dem Städtischen Friedhof und dem Waldfriedhof von 1,5 auf 3,5 erhöht wurde, bringe die jetzige Zusammenarbeit in Sachen Kapazitätsauslastung ein höheres Maß an Planbarkeit. Und wieso konkurrierend im selben Teich an potenziellen Mitarbeitern fischen, wenn sich die Kräfte auch bündeln lassen?



Dass die Stadt bei ihrer Personalsuche erfolgreich war, während die Entwicklung im Bestattungswesen, wie von Kögl geschildert, eher schwierig ist, erklärte Schade mit dem „Background“, den Schongau insbesondere für Beschäftigte im handwerklichen Bereich schaffe: Mit 20 Stellen am Bauhof, 15 in der Stadtgärtnerei und zehn Hausmeistern sei ein Umfeld vorhanden, das für neue Leute reizvoll sei.