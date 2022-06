Fünf Sterne für den Dorfladen in Ingenried

Von: Heinz Seifried

David Kramer und Wolfgang Gröll vom Bundesverband der Bürger- und Dorfläden, Landrätin Frau Jochner-Weiß, Geschäftsführer Andreas Martin sowie Bürgermeister Georg Saur (v. links) freuten sich über die Fünf-Sterne-Auszeichnung. © Seifried

Ingenried – Im Juli 2019 wurde in Ingenried ein Dorfladen eröffnet. Auch damals war schon Landrätin Andrea Jochner-Weiß zu Gast und wünschte dem neugegründeten Unternehmen alles Gute für die Zukunft. Dass diese guten Wünsche bei weitem übertroffen wurden, hätte wohl niemand zu hoffen gewagt.

Bürgermeister Georg Saur bedankte sich bei allen, die damals mit Rat und Tat zur Seite standen, für ihr Engagement. Es war ein hartes Stück Arbeit, den Dorfladen in Ingenried zu platzieren. Doch fast alle Bürger im Dorf beteiligten sich am Aufbau und waren auch am vergangenen Samstag bei der Feier zahlreich vertreten. Nahezu alle Vereine, die es im Dorf gibt, trugen zum Gelingen des Festes bei. Beim Kuchenverkauf, bei dem Getränkeausschank, beim Speisenverkauf und bei vielem mehr. Untermalt wurde die Feier durch die Musikkapelle Ingenried unter dem Dirigenten Markus Mangold.



Bürgermeister Saur blickte auf die großen Probleme zurück, die der Dorfladen schultern musste. Corona, dadurch eingeschränkte Kommunikation und viele andere Unwägbarkeiten mussten überwunden werden. Doch langsam aber stetig sei die Entwicklung gewachsen und der Laden steht nun auf eigenen Füßen.



Saur betonte, dass die Mitarbeiter alle zusammen sehr engagiert seien und die GmbH mit dem Geschäftsführer Andreas Martin mittlerweile zum Mittelpunkt der Gemeinde geworden sei, der bald auch noch durch andere Projekte erweitert werden wird. Der Dorfladen ist ein Vollsortimenter mit über 25 Lieferanten aus der Umgebung, und im Herbst soll das Angebot auch noch erweitert werden, indem man auch Fleisch und Wurstwaren von Herstellern der umliegenden Höfe bestellen kann.



Jochner-Weiß erwähnte, dass man auch bei einem Dorfladen günstig einkaufen kann, wenn auch die Produkte nicht jahrelang so haltbar seien, wie oft woanders angepriesen. Auch die Frage der Gesundheit sollte man bei so manchen „Billig Angeboten“ nicht außer Acht lassen.



Wolfgang Gröll und David Kramer vom Bundesverband der Bürger- und Dorfläden gratulierten ebenfalls und erklärten, wie es denn zu einer solchen Auszeichnung kommt. Es gibt dafür fünf Kriterien: Der Laden muss schwarze Zahlen schreiben; eine Sortimentsvielfalt muss gewährleistet sein; Motivation und Teambildung sind äußerst wichtig; gutes Marketing sollte vorhanden sein und wichtige Netzwerkarbeit mit anderen Dorfläden und mit den diversen Anbietern sollte gegeben sein. In allen Belangen hätte der Dorfladen Ingenried hervorragend abgeschlossen. In Bayern gab es nur zehn Dorfläden mit dieser Auszeichnung; in Oberbayern ist Ingenried der einzige.



Geschäftsführer Martin bedankte sich bei allen Gästen und insbesondere bei seinen Mitarbeitern. Ein Dorfladen sei nicht nur eine Einkaufsgelegenheit, sondern auch eine Begegnungsstätte, die für eine Dorfgemeinschaft auch sehr wichtig sei.