Weihnachtspäckchen Aktion an der Grundschule Schwabsoien

Von: Hans-Helmut Herold

Teilen

Erinnerungsfoto fürs Klassenzimmer: Kinder der Grundschule Schwabsoien, Schwabbruck, Sachsenried mit der stellvertretenden Schulleiterin Uta Held (rechts), Mike Kögel (sitzend) und Beppo Miller (links). © Herold

Schwabsoien – Seit 1990 wird ein Kinderheim in Carasebes von der Rumänienhilfe Dienhausen unterstützt. So auch durch die Aktion „Weihnachtspakete für Kinder“, an der vor allem die Schulkinder und deren Lehrerinnen in Schwabsoien teilnehmen.

Die Aufregung an diesem Freitagmorgen ist den Kindern der Grundschule Schwab­soien, Schwabbruck, Sachsenried ins Gesicht geschrieben. Sie tragen weihnachtlich verpackte Pakete und legen diese auf einer Bank ab. Für jede der vier Klassen eine extra Ablagefläche. All die Pakete und Päckchen sollen zum Weihnachtsfest Kindern in Rumänien eine Freude bereiten.



Mitorganisator Mike Kögel hat seinen Kleintransporter auf den Schulhof gefahren. Neben ihm Beppo Miller, bei dem an diesem Morgen die Fäden der Organisation zusammenlaufen. „Wir freuen uns, dass trotz Corona und vielen Hilfen für die Ukraine noch an die Kinder in Rumänien gedacht wird“, so Miller. Auch Uta Held, die stellvertretende Schulleiterin, stößt ins selbe Horn. „Wir waren anfangs eher skeptisch, genügend Pakete zusammenzubringen, aber jetzt herrscht Begeisterung auf ganzer Linie.“ Sie ergänzt, dass nicht nur die Kinder für Kinder Päckchen gepackt haben, sondern auch die Lehrkräfte für die Kollegen in Rumänien.



Größtenteils gehen die Spenden an eine Suppenküche, wo die Kinder eine warme Mahlzeit bekommen. Weitere Pakete gehen an einen Kindergarten im Kloster. Gute 1.200 Kilometer Strecke legen die Pakete zurück, ebenfalls von den Helfern der Rumänienhilfe Dienhausen organisiert. Die Helfer schließen sich mit einer rumänischen Spedition kurz, die Waren nach Bayern liefert und keine Waren für den Rücktransport hat. „Bevor die leer zurückfahren, nehmen die für uns alles für einen Sonderpreis mit“, erklärt Miller. Insgesamt sind es 200 Pakete, von denen 70 von den Schülern kamen. Die restlichen 130 Pakete kommen von der „Jugendhilfe Weilheim e.V.“ und privaten Spendern. Dazu kommen noch jede Menge Sachspenden, die im Bauhof gelagert wurden. Verteilt wird das alles vor Ort durch den Direktor der Caritas, zu dem seit über 30 Jahren ein sehr freundschaftliches Verhältnis besteht.