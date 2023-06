Ganztagsbetreuung ab 2026: Wie groß ist der Bedarf in Schongau?

Von: Astrid Neumann

Einen Anspruch auf Ganztagesbetreuung gibt es ab dem 1. August 2026. Was bedeutet das für die Stadt Schongau? © Symbolfoto: Panthermedia/pressmaster

Schongau – Vor großen Herausforderungen steht die Stadt, wenn zum 1. August 2026 bundesweit ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung eingeführt wird. Eine umfangreiche Untersuchung und Analyse dazu hat der Stadtrat deshalb in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Zunächst wird dieser Anspruch für die Erstklässler im Schuljahr 2026/2027 eingeführt, und weiter bis zum Schuljahr 2029/2030 für alle Kinder der 1. bis 4. Klassenstufe, erläuterte Bettina Schade, Geschäftsleiterin im Rathaus, dem Gremium. „Damit wird der Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Ende der Grundschulzeit verlängert“, so Schade weiter. Dieser sei bundesgesetzlich im Ganztagsförderungsgesetz geregelt.



Die Kommunen sind dabei für die rechtzeitige Bereitstellung und den Betrieb von Ganztagsangeboten im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe verantwortlich. Eine belastbare Bedarfsplanung sei hier laut Schade Voraussetzung dafür, passgenaue Angebote schaffen zu können und dabei einen effizienten Einsatz der knappen kommunalen Haushalts- und staatlichen Fördermittel zu gewährleisten.



Welche Art der Bedarfsplanung beauftragt wird, darüber hatte nun der Stadtrat zu entscheiden. „Finanziell, räumlich und personell stellt uns das vor große Herausforderungen“, machte Schade deutlich. Eine Erhebung der Zahlen durch einen externen Dienstleister würde zwischen 5.000 und 20.000 Euro kosten. Die „kleine Lösung“ mit Blick auf Schülerzahlen und Bevölkerungsprognose läge bei rund 5.000 Euro, ein Mittelweg mit Zahlen der Kindergartenkinder dazwischen, das „Rundum-sorglos-Paket“, das auch Elternbefragung und Ferienbetreuung mit abdeckt, bei rund 20.000 Euro. „Wir können nicht in die Zukunft schauen“, so Schade, die darauf verwies, dass die Prognose allein von der Stadt nicht zu stemmen sei.

„Mit Prognosen ist das immer so eine Geschichte“

„Ich bin da gespalten“, meinte Ilona Böse (SPD) dazu. Man habe bereits Prognosen durchführen lassen, „jetzt sieht es aber ganz anders aus.“ Sie wollte wissen, ob man die Elternbefragung nicht selbst in die Hand nehmen könne. Alle anderen Zahlen lägen ohnehin vor. „Mit Prognosen ist das immer so eine Geschichte“, so Böse.



Hans Rehbehn (CSU) wollte wissen, ob man nicht auf die Statistiken des Landkreises für die Sozialraumanalyse zugreifen könnte. „Für uns reicht die kleine Lösung, die Eltern kann man selbst befragen“, befand er. Schade gab zu bedenken, dass der Landkreis bei der Ganztagsbetreuung keine Daten erhebe. Allein die Zahlen würden für eine Interpretation nicht ausreichen.

Anspruch auf Ganztagsbetreuung: „Großes Problem“

„Wir brauchen die bestmögliche Datengrundlage“, befand hingegen Gregor Schuppe (ALS), der ein großes Problem auf die Stadt zukommen sieht. „Das Problem ist die Garantie, die Eltern können den Anspruch einklagen.“ „Egal wie viel Geld wir ausgeben, die Zahlen stimmen eh nicht“, war die Meinung von Martin Schwarz (SPD) dazu.



Am Ende einigte sich das Gremium darauf, eine externe Firma mit der Analyse zu beauftragen. Mit vier Gegenstimmen entschied sich der Stadtrat dabei für die große Lösung.