„Gemäldeepitaph der Barbara Weixner“ im Stadtmuseum Schongau

Von: Manfred Ellenberger

SOG_Epitaph.JPG © Ellenberger

Schongau – 170 mal 115 Zentimeter misst das Tafelbild, das frisch restauriert im Stadtmuseum zu sehen ist. Zu entdecken gibt es darin viel mehr, als man zunächst denken mag.

Das „Gemäldeepitaph der Barbara Weixner“ wurde im 16. Jahrhundert für eben diese und ihre beiden Ehemänner Mathias Widemann und Augustin Stattmiller angefertigt. Beide waren Bürgermeister von Schongau. Es spiegelt also ein Stück Geschichte aus dem Leben der gehobenen Bürgerschaft wider, wenngleich zu Barbara Weixner selbst nichts mehr zu ermitteln war.



Das Holzepitaph, das sich bis Anfang 2021 in der Friedhofskirche St. Sebastian befand, war aufgrund massiven Holzwurmbefalls aus beträchtlicher Höhe zu Boden gefallen und stark beschädigt worden. Die Kath. Kirchenstiftung Mariae Himmelfahrt übergab es Dipl.-Restauratorin Annegret Gelbrich. Diese erläuterte, die Wiederherstellung habe sich als „richtig aufwendig“ erwiesen.



Stadtpfarrer Norbert Marxer ging auf das ein, was das fast 450 Jahr alte Bild neben den Verstorbenen noch alles zeigt. Im Vordergrund stellt es unverkennbar die Ölbergszene dar. Wer die sehr aufwendige und detaillierte künstlerische Gestaltung genauer betrachte, könne „sogar drei oder gar vier Szenen hier entdecken“. Der als Ausführender in Frage kommende Schongauer Meister Ludwig Schliem habe sich im Wesentlichen am Matthäusevangelium orientiert. Pfarrer Marxer zeigte sich erfreut darüber, dass das Bild zunächst bis Ende September im Stadtmuseum zu sehen sein wird. Vielleicht sei es ja gar kein Zufall gewesen, dass es zu der starken Beschädigung kam. Erst so sei man wieder auf dieses kostbare Epitaph „gestoßen worden“.



Auch Franz Grundner vom Historischen Verein hatte sich intensiv mit dem Epitaph befasst und eigens für die Ausstellung ein sehr informatives Faltblatt erstellt.



Die nicht erwähnten Restau­rierungskosten werden überwiegend von der Kath. Kirchenstiftung Mariae Himmelfahrt getragen. Aber auch die Stadt hatte sich an den Kosten beteiligt. Schließlich handelte es sich bei Widemann und Stattmiller um gleich zwei frühere Bürgermeister und damit auch um ein Stück früherer Stadtgeschichte. Insbesondere das Geschlecht von letzterem gehörte wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich zur führenden Oberschicht.