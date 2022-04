Georgiritt in Bernbeuren: Ein Brauchtumsfest zu Pferde

Der Heilige Georg als Schutzpatron der Bauern und Pferdehalter – gefolgt von den römischen Reitern. © Zillenbiehler

Bernbeuren – Einen guten Draht zu Petrus hatten heuer wohl die Organisatoren des Georgirittes. Obwohl für das Wochenende Regenschauer angekündigt waren, entschloss sich die Vorstandschaft des Georgirittvereins das Brauchtumsfest nach drei Jahren Pause stattfinden zu lassen – und dies sollte belohnt werden.



Den Mitwirkenden und Besuchern blies zwar ein frischer Frühlingswind entgegen, dieser ließ aber im Laufe des Vormittags nach und am Weiheplatz waren die Teilnehmenden sogar etwas geschützt. Mit 110 Pferden waren es etwas weniger Reiter wie in den Jahren zuvor, allerdings gaben auch diese ein imposantes Bild ab. Sie kamen wieder aus vielen Ortschaften rund um den Auerberg. Zum Festgottesdienst holte die Musikkapelle Bernbeuren gemeinsam mit rund 20 Fahnenabordnungen die beiden Ortsgeistlichen der Pfarreien Bernbeuren und Stötten oben an der Auerbergkirche ab. Die Blaskapelle Stötten zog vom Aufstellplatz in Helmers Viehweide mit den drei Reiterzügen herüber, bevor es gemeinsam Richtung festlich geschmückten Feldaltar ging. Die trockene Witterung machte es möglich, dass sich die Gottesdienstbesucher am Hügel entlang ins Gras setzen konnten.



Bernbeurens Pfarrer Thaddäus Biernacki feierte seine Premiere, nachdem seit seiner Amtseinführung kein Ritt mehr stattfand und übernahm zudem die Festpredigt. Der Heilige Georg werde oft als tapferer Glaubensheld dargestellt, der sich schützend vor eine Frau stellte und den bösen Drachen mit einer Lanze tötete. „Auch und besonders in unserer heutigen Zeit und Gesellschaft, braucht es Menschen mit Zivilcourage, die sich vor einen Menschen stellen, der Schutz braucht“, so der Geistliche. Als Beispiele nannte der Priester zu niedrig bezahlte Arbeiter, Mobbingopfer, misshandelte Frauen und Kinder, Asylsuchende oder Geflüchtete aus der Ukraine. Der Heilige gelte außerdem als Schutzpatron der Bauern, Soldaten, Pferdefreunde oder Sattler und zähle zu den 14 Nothelfern.



Die Fürbitten hatten anschließend alle einen Bezug zum Auerberg, der Auerbergkirche und den Menschen, die drumherum leben. Die Kollekte wiederum soll für die dringend notwendige Restaurierung der Kreuzwegstationen in der Auerbergkirche verwendet werden. Während der Messe erklang vom Männerdreigesang (Peter Völk, Manfred Karlinger, Karl Knappich) der Georgsschwur und es wurde den gefallenen Soldaten der Kriege gedacht.

Die Auerberger Fanfarengruppe hatte wieder einige Stücke einstudiert – wie den Fehrbelliner Reitermarsch, die Festfanfare, den Kreuzrittermarsch oder den Laridah Marsch, die sie alleine oder gemeinsam mit den Musikkapellen zum Besten gaben. Stöttens Pater Sajimon Vargese ritt für die Pferdesegnung durch die Reihen. Danach führte der Umritt hinauf zur Auerbergkirche, bevor sich Ross und Reiter wieder unten zur gemütlichen Zusammenkunft trafen. Denn auch hierfür sollte das Wetter an diesem Tag noch halten.

