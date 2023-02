Auf den Spuren der Peitinger Mühlen

Das Ensemble der ehemaligen herzoglichen Sägemühle auf einer Postkarte von ca. 1905. Die Mühle an der Peitnach links im Bild. © Foto und Verlag: Gmelch; Sammlung Bleichner

Peiting – Um all das noch vorhandene Wissen um die Geschichte der Peitinger Mühlen zu vertiefen und mit historischen Belegen so genau wie möglich zu dokumentieren, taten sich Franz Bleichner, Ernst Merk und Hartwin Neumann zusammen. Seit 2019 sammelten sie, werteten aus und stellten ein kleines Archiv zusammen. Sie taten dies als Arbeitsgemeinschaft „Peitinger Mühlen“ der Peitinger Heimatfreunde und legten nun im Welf 2022 einen 32-seitigen Aufsatz vor.

Mühlen in Peiting? Viele kennen das stattliche Gebäude der Köglmühle an der Münchner Straße linkerhand ortseinwärts, das leider erst einer neuen Nutzung zugeführt werden muss. Manche wissen auch, dass die Herzogsägmühle, eine Einrichtung der Diakonie Oberbayern, ihren Namen ableitet von einer Sägemühle an der Peitnach-Brücke, knapp vor der Einmündung der Straße zu dem Sozialdorf. Eventuell hat schon jemand sich in das Gestrüpp gewagt, um zu sehen, wohin der Bach, eigentlich ist es der Mühlkanal, auf der Hinterseite des am Mühlenweg 2 liegenden Hauses verschwindet. Manche Peitinger wissen natürlich, dass hier früher die Buttnermühle war, wie die Köglmühle eine Mahlmühle.



Insgesamt gab es an der Peitnach elf Mühlen an zehn Standorten, da hinter der Kögl­mühle, die urkundlich bereits im Mittelalter belegt ist, um 1860 von der Familie Schweizer auch ein Sägewerk errichtet wurde. Überhaupt ist die Familie Schweizer ab dem 17. Jahrhundert bis zum Schluss als Mühlenbesitzer nachweisbar, was schon eine Besonderheit darstellt.



Die nicht mehr vorhandene Sägemühle Hoch an der Peitnach, unterhalb der Wanderhofstraße. Ölbild im Museum im Klösterle, gemalt 1914 von Johann Erhard. © Neumann

Mehrzahl Säge- und Schneidmühlen

Die Mehrzahl der Peitinger Mühlen waren Säge- und Schneidmühlen. Dies lässt auf Holzreichtum schließen, auf Wälder, die leicht bewirtschaftet werden konnten, und auf die Nähe des Lechs, der einfachsten Transportmöglichkeit bei passender Witterung.



Es gab aber auch zwei Ölmühlen in Peiting, zur Gewinnung von Leinöl. Von einer ist noch das Häuschen erhalten. Gerade frisch renoviert, steht es etwas unterhalb der Peitnach-Brücke, die die Poststraße von der Freistraße trennt. Hier beginnen auch die Mühlen Peitnach abwärts, deren letzte, die Herzogsägmühle, knapp vor der Mündung der Peitnach in den Lech lag.



Die Peitnach zu finden und zu verfolgen, wird Ortsfremden leider nicht leicht gemacht. Der Bach wird nämlich auf amtlichen Karten nur als Peitinger Mühlbach bezeichnet. Andererseits erkennt man aus der offiziellen Namensgebung aber auch die Bedeutung des Bachs für wassergetriebene Mühlen.



Der Vollständigkeit halber haben die Autoren in ihrer Arbeit auch zwei Peitinger Mühlen berücksichtigt, die an Bächen liegen, die in die Peitnach münden. Es ist dies die Lexenmühle, die zweite ehemalige Öl- und auch Knochenmühle, deren Wohnhaus noch steht, leider nicht mehr mit den schönen Rundbogenfenstern wie vor 1962. Außerdem gibt es die Sägemühle Neumüller am Hauser-Bach, die seit der Gründung 1865 bis zur Schließung 1970 im Besitz der Familie Wagner war. Diese Mühle ist als Ensemble erhalten, aber dem Verfall preisgegeben.



Die einzige Mühle, die heute elektrizitätsbetrieben weitergeführt wird, ist die ehemalige Eiselemühle, heute Sägewerk Heiß. Hier kann man den von Süden kommenden Mühlkanal verfolgen, der dann zwischen Wohnhaus und ehemaligem Mühlengebäude hindurchführt.



Orientierungshilfe Welf

Um es dem Leser leichter zu machen sich zu orientieren, ist der Aufsatz im Welf reich mit Abbildungen und Plänen ausgestattet. So lassen sich die einzelnen Mühlenstandorte im Ortsbereich entdecken und auch erwandern. Die Betreiber- und Besitzerfolge, die in Tabellenform zu jeder Mühle angeführt ist, enthält Informationen zur wechselvollen Geschichte. Selbst die drei Mühlen, von denen heute gar keine Spur mehr zu sehen ist, können so und anhand von Plänen vor dem geistigen Auge wieder auferstehen.

Der Welf ist in Schongau im Stadtmuseum, in der Büchergalerie und bei Schreibwaren Seitz, in Peiting bei Buch am Bach erhältlich. Darin erschienen sind außerdem Aufsätze zum dichtenden Tischler Johann Joseph Pracht, zur Peitnach und zu Gewalttaten im Schongauer Land der Nachkriegszeit.

Franz Bleichner, Ernst Merk, Hartwin Neumann