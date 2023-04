Gewinnspiel: Der „Oimara“ im Schongauer Brauhaus

Der Oimara kommt am Samstag, 29. April, ins Schongauer Brauhaus. Wir verlosen Karten! © FKN

Schongau – Der Stenz von der Alm, Beni Hafner alias „Oimara“ kann keine Ruhe geben und das ist gut so. Nun macht das Multitalent als „Wannabe“ Urlaub am Beach und sinniert musikalisch über die lebensversüßenden Optionalitäten im Salzwasser, an Land und in der Luft. Am kommenden Samstag, 29. April, macht er mit seiner „Wannabe-Tour 2023“ Station im Schongauer Brauhaus. Wir verlosen 5x2 Karten.

Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Wir verlosen 5x2 Eintrittskarten für den Abend im Brauhaus. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, kann einfach das untenstehende Gewinnspielformular bis Freitag, 28. April, mit dem Stichwort „Wannabe“ ausfüllen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Kreisbote wünscht viel Glück!

Hier geht‘s zum Gewinnspielformular