Gewinnspiel: Herzhaft lachen mit Kabarettistin Alexandra Stiglmeier

Teilen

Runter von der Eckbank, rauf auf die Bühne: Alexandra Stigl­meier. © privat

Peiting – Nach pandemiebedingter zweijähriger Zwangspause lädt Alexandra Stiglmeier am Ostersonntag, 17. April, ab 19 Uhr im Eggerstadel des Gasthofes Zechenschenke wieder ein, herzhaft zu lachen und die Sorgen zu vergessen. Denn wenn die Peitinger Kabarettistin und Theaterspielerin auf der Bühne vom Wahnsinn daheim und den alltäglichen Widrigkeiten des Lebens erzählt, bleibt kein Auge trocken.

Es geht um das familiäre Zusammenleben, um Oma, Opa und um früher, als es die Technik von heute noch gar nicht gab. Da wurden Liebesbriefe noch auf Schmierzetteln zum Ankreuzen verschickt und Nachrichten in Windeseile analog, über die Dorfratschen, verbreitet. Aber war früher wirklich alles besser? Und woher kommt es eigentlich, dass Mann und Frau schon immer so grundsätzlich verschieden sind?



Dann sind da ja noch die Strickerdamen, in deren Charaktere die Stiglmeier auf der Bühne ratzfatz hineinschlüpft. Da ist das Sophal aus Österrreich, die sich ihren Mann schöntrinkt und die Bogdana aus Polen, die den ihrigen im Sommer gern in den Garten outsourct. Ja, und weil so ein Mann im Garten halt nie und nimmer nicht winterhart ist, kommt die Leni aus dem Allgäu auf die urigsten Ideen, wie man sich den Mann möglichst warmhält.



Beginn ist um 19 Uhr. Reservierung telefonisch oder per Whatsapp unter Tel. 0151/65522824. „Die Hälfte der Einnahmen kommt der Ukraine-Hilfe zugute“, erklärt Stiglmeier. Weitere Infos unter www.grad-raus.de.tl

Verlosung



Und aufgepasst: Der Kreisbote verlost 3x2 Eintrittskarten. Wer dabei sein will, kann bis Montag, 11. April, 9 Uhr, das Gewinnspielformular mit dem Stichwort „Familienwahnsinn“ ausfüllen und somit an der Verlosung teilnehmen. Die Gewinnerinnen oder Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und können die jeweils zwei Karten am Veranstaltungsort abholen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.