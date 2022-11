Auch 2022 große Verlosung: „Weihnachten in der Hauswirtschafterei“

Von: Rasso Schorer

Teilen

„Weihnachten in der Hauswirtschafterei“: Buch und Gewinnspiel waren schon im Vorjahr sehr beliebt. Nun verlosen wir zehn Exemplare der zweiten Auflage. © Die Hauswirtschaftrerei

Landkreis – Für viele Menschen naht die schönste Zeit des Jahres. Die Familie versammelt sich am Adventstisch und genießt die ersten Plätzchen. In ihrem Buch „Weihnachten in der Hauswirtschafterei“ verraten Silvia Schlögel, Bettina Eder und Christine Schilcher (Die Hauswirtschafterei) ihre Lieblingsrezepte. Wir verlosen zehn Exemplare.

Weil die erste Auflage des Buchs im letzten Jahr binnen weniger Wochen ausverkauft war, folgt nun druckfrisch die zweite. Neben zarten Plätzchen, Früchtebroten, Torten, festlichen Menüs und feinen Köstlichkeiten zum Brunch gibt es tolle Ideen für Mitbringsel und wunderschöne Deko-Vorschläge. Auch wird gezeigt, wie einfach Marzipan, kandierte Orangen oder gebrannte Mandeln selbst hergestellt werden können. Oder wie wäre es mit dem alten Pralinenrezept von „Schneeguatzla“? Sogar wie man ganz einfach Bratwürste selbst herstellt, ist zu erfahren.

Auch die Auswahl der Zutaten spricht für „Die Hauswirtschafterei“, denn diese sind entweder eh schon zuhause vorhanden oder einfach zu bekommen. Eine weitere Besonderheit ist, dass auch erklärt wird, wie man Backaromen selbst herstellen kann. Denn die Rezepte kommen ohne künstliche Aroma- oder Zusatzstoffe aus.

„Weihnachten in der Hauswirtschafterei“: Wir verlosen zehn Bücher

Der Lechkurier/Kreisbote verlost zehn Exemplare des Buchs. Wer seine Chance bei unserem Gewinnspiel ergreifen will, füllt bis Dienstag, 29. November, das Gewinnspielformular mit dem Stichwort „Advent“ aus. Die Gewinnerinnen oder Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und können ihr Buch dann in unserer Geschäftsstelle in Schongau oder Weilheim abholen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hier geh‘s zur Teilnahme.

Wer dabei kein Glück hatte, kann das Buch natürlich auch kaufen bei allen Buchhandlungen im Landkreis, Schreibwaren Seitz in Schongau, Landmarkt Altenstadt, Lagerhaus und Fischladen in Steingaden, Naturmarkt Peiting, Mühlenmarkt Herzogsägmühle, Drechslerei Schöttel Polling und Offmühle Sindelsdorf.