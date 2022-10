Gewinnspiel zum Heimatkrimi „Männer, Mord und Remmidemmi“

Alexandra Stiglmeier und ihr Debüt-Krimi. Der Kreisbote verlost fünf Exemplare. © FKN

Peiting – Normalerweise kennt man Alexandra Stiglmeier als Kabarettistin und Theaterspielerin. Nun hat sie ihr erstes Buch geschrieben: „Männer, Mord und Remmidemmi“. Ein zünftig-schräger Heimatkrimi mit viel Humor und jeder Menge Lokalkolorit, der es auf Anhieb zu einem Verlag geschafft hat. Der Kreisbote verlost fünf Exemplare.

Elli Fuchs wollte schon immer Kriminalerin werden. Hat aber leider nicht geklappt. Einen Fünfer im Turnen und so. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, ist ihr nun auch noch der Mann abhandengekommen. Hat sie einfach gegen eine Fünfundzwanzigjährige ausgetauscht. Also ist die Elli Hals über Kopf wieder zurück in den Pfaffenwinkel, wo sie ihre Kindheit verbracht hat. Verkauft dort Klodeckel, widmet sich in guter Regelmäßigkeit ihrer Süßigkeitenpassion und ist dringend auf der Suche nach einem Neuen. Aber was findet sie – eine mumifizierte Leiche.



Egal ob beim Kabarett oder beim Schreiben: Alexandra Stiglmeiers Ton ist geradeheraus und heimatnah. „Männer, Mord und Remmidemmi“ ist ein leichter Krimi mit Herz und viel Humor.

Zu gewinnen

Leselust bekommen? Der Kreisbote verlost fünf signierte Exemplare. Wer beim Gewinnspiel sein Glück probieren will, füllt bis Dienstag, 25. Oktober, das Gewinnspielformular mit dem Stichwort „Remmidemmi“ aus. Die Gewinnerinnen oder Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hier geht‘s zur Teilnahme.