Gewinnspiel zum neuen Buch der Hauswirtschafterei: „Bayerisch Veggie“

Von: Rasso Schorer

„Bayerisch Veggie“: Die Hauswirtschafterei hat vor wenigen Tagen ihr neues Buch herausgebracht. © Die Hauswirtschafterei

Landkreis – „Bayerisch Veggie, Band 2“ – vor wenigen Tagen ist das neue Buch der Hauswirtschafterei erschienen. Mit einer bunten Mischung an Rezepten, die nicht nur Vegetariern schmecken. Der Lechkurier/Kreisbote verlost zehn Exemplare.

Von köstlichen Magentrazerln, Gaumenkitzlern, feinen Vorspeisen über herzhafte Hauptgerichte und himmlischen Desserts ist für jeden etwas dabei. Ein besonderes Kapitel extra für Festtage rundet das Buch ab. Wie wäre es mit würzigen Griesschnitten auf Gemüsesoß‘, deftigen Frischkäsetalern, gefüllten Nudelherzen in Weinsoße, bunten Kürbisgnocchis oder Bierstangerln mit feinen Aufstrichen? Ein weiteres Schmankerl sind die eigens kreierte Kaiserschmarrntorte oder ein Apfelstrudel mit Eierlikör.

Der Lechkurier/Kreisbote verlost zehn Exemplare des Buchs. Wer seine Chance bei unserem Gewinnspiel ergreifen will, füllt bis Dienstag, 4. Oktober 2022, das Gewinnspielformular mit dem Stichwort „Veggie“ aus. Die Gewinnerinnen oder Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und können ihr Buch dann in unserer Geschäftsstelle in Schongau oder Weilheim abholen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Hauswirtschafterei ist auf der Oberlandausstellung in Halle R dabei und bringt das Buch natürlich mit. Zu finden ist es außerdem in allen Buchhandlungen im Landkreis, Schreibwaren Seitz in Schongau, Landmarkt Altenstadt, Naturmarkt Peiting, Lagerhaus Steingaden, Schönegger Käsealm, Offmühle Sindelsdorf und Drechslerei Schöttl Polling.

