Glasfaser für knapp 3.000 Peitinger Adressen

Von: Johannes Jais

Josef Scherl von der Telekom (links) und Bürgermeister Peter Ostenrieder (rechts) unterzeichneten im Beisein von Regionalmanager Klaus Strauß die Erklärung. © Jais

Peiting – In allen gut 2.000 bayerischen Städten und Gemeinden soll bis zum Jahr 2030 das schnelle Internet vorangebracht werden. Knapp 3.000 Glasfaser-Hausanschlüsse wird die Telekom in den Jahren 2025/26/27 im Peitinger Gemeindegebiet ausbauen.

Dabei spricht man von einem eigenwirtschaftlichen Ausbau. Das heißt: Die Telekom übernimmt die Kosten komplett; es gibt keinen staatlichen Zuschuss. Der Ausbau in der Marktgemeinde ist mit Investitionen in Höhe von zirka acht Millionen Euro verbunden. Diese Zahl nannte Josef Scherl, Konzernbevollmächtigter Süd bei der Telekom Deutschland und für ganz Bayern zuständig.



Scherl unterzeichnete mit Bürgermeister Peter Ostenrieder im Rathaus eine gemeinsame Erklärung. Mit dabei war Klaus Strauß, Regionalmanager der Telekom. Für den Rottenbucher war der Termin einer seiner letzten, bevor er Ende 2022 in den Vorruhestand geht.



Ostenrieder sprach von einer „Bereicherung“. Es sei ein großer Schritt, wenn bis Ende 2027 alle 5.500 Haushalte in der großflächigen Peitinger Flur die Möglichkeit erhalten, dass Glasfaser bis ans Haus verlegt wird.



Anwohner im Ausbaugebiet haben jetzt die Chance dazu. Der Anschluss kommt aber nicht von allein. Dafür braucht die Telekom das Einverständnis der Eigentümer. Denn um den Glasfaseranschluss zu verlegen, muss privater Grund betreten werden, verdeutlicht Strauß.



Sollte ein Wettbewerber ebenfalls Wohngebiete in Peiting erschließen, dann wird darauf Wert gelegt, dass die Arbeiten koordiniert und bei der Telekom evtl. zeitlich darauf abgestimmt werden. Bürgermeister Ostenrieder formuliert es so: „Eine Straße wird nur einmal aufgemacht.“ Ein mehrfaches Aufreißen und Verfüllen mit Asphaltieren soll vermieden werden.



Glasfaser in Peiting: Hohe Bandbreiten angekündigt

Das neue Netz ermöglicht Bandbreiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde und gleichzeitiges Arbeiten und Lernen zu Hause, Videokonferenzen, Surfen und Streamen. 90 Prozent aller Anschlüsse sind Privatkunden. Und der Großteil davon nehme bisher Tarife für 50 Mbit oder 100 Mbit Download-Volumen pro Sekunde. Den „Sportwagen“ mit 500 Mbit oder gar einem Gigabit pro Sekunde würden nur wenige buchen, zog Konzernbevollmächtigter Scherl den Vergleich. Die Telekom hat in Bayern einen Marktanteil von 60 Prozent. Das ist mehr als in anderen Bundesländern. Glasfaser sei „extrem stabil“, so Scherl. Es drohe – anders als bei Kupferkabel – keine Überspannung im Fall eines starken Gewitters.



Den Ausbau in Peiting müsse man sich als „kontinuierlichen Hochlauf“ vorstellen, erklärten Scherl und Strauß. Dies bedeute, dass nicht erst nach Ablauf der gesamten Baumaßnahme alles freigeschaltet werde. Vielmehr könne man davon ausgehen, dass bereits Ende 2026 knapp zwei Drittel der Hausanschlüsse im Fall der Buchung das schnelle Internet nutzen können.



Fördertöpfe für schnelles Internet ausgeschöpft

Eigentlich wollte der Markt Peiting einen Antrag stellen, damit er Zuschüsse aus dem Topf eines Bundesförderprogramms erhält, womit der Ausbau des Internets dort unterstützt wird, wo Anbieter wie die Telekom oder die UGG (Unsere Grüne Glasfaser) selbst nicht Hausanschlüsse herstellen. Beispiele dafür sind die Weiler Kurzenried oder Hausen.



Doch der drei Milliarden Euro große Topf war vorzeitig ausgeschöpft. Die Hoffnung ist, dass nächstes Jahr wiederum ein Förderprogramm aufgelegt wird, wofür der Markt Peiting erneut einen Antrag einreichen kann. Es geht um zirka 110 förderfähige Adressen.