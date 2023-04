Großer Solarpark in Hohenfurch?

Von: Manfred Ellenberger

Teilen

Dirk Woldrich (Mitte) von der AQWISO GmbH stellte das Projekt zum Bau eines Solarparks bei der Gemeinderatssitzung in Hohenfurch vor. © Ellenberger

Hohenfurch – „Ich find das einfach alles viel zu groß“. Diese Auffassung vertrat Landwirt und Gemeinderatsmitglied Bernd Langegger bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Hohenfurch. Ein Hinweis, dem sich auch weitere Mitglieder des Gremiums beim Tagesordnungspunkt zum Antrag auf Durchführung eines Bauleitverfahrens zur Ausweisung eines Sondergebietes für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage zum ‚Solarpark Hohenfurch‘ anschlossen.

Zur Vorstellung des Projekts waren Dirk Woldrich und Helga Meitinger von der AQWISO GmbH mit Sitz in München nach Hohenfurch gekommen. Bei dem von Geschäftsführer Dirk Woldrich gehaltenen Vortrag war diesem der Hinweis wichtig, dass das Unternehmen über 25 Jahre Erfahrung in der Projektentwicklung von Erneuerbaren Energien-Erzeugungsanlagen verfügt. Ferner informierte er die Ratsmitglieder als auch ein gutes Dutzend interessierter Besucher darüber, dass AQWISO neue Projektansätze für Wind- und Solarparks in Deutschland identifiziert und entwickelt.



Das Unternehmen ist auf die Erschließung geeigneter Flächen für Photovoltaikanlagen spezialisiert und entwickelt diese bis zur Baugenehmigung. Zur Kernkompetenz des Unternehmens gehöre auch das weitere Verfahren bis zur Inbetriebnahme sowie der Betrieb der Anlage über die gesamte Laufzeit bis hin zu deren vollständigem Rückbau.



Woldrich hatte bereits eine handreichungskonforme Fläche näher betrachtet. Diese befindet sich nördlich von Hohenfurch im Zuge der Bahntrasse und wird derzeit als Grünland genutzt. Das betrachtete Areal umfasst eine Gesamtfläche von zirka 13 Hektar. Bezogen auf die vorläufige Leistung der Anlage könnte diese den Stromverbrauch von etwa 4.100 Haushalten decken, rechnete er dem Gremium vor.



Bekäme das Vorhaben grünes Licht, dann „wird dies die siebte Anlage“, informierte er das Gremium auf Nachfrage. In dieser Zahl ist der von AQWISO in Denklingen geplante Solar-park, der mit etwa 4,5 Hektar nur knapp über ein Drittel der in Hohenfurch geplanten Fläche beanspruchen wird, bereits enthalten. Die LEW hat auf die am 9. März gestellte Anfrage bereits einen Netzverteilungspunkt benannt.



Jedoch ist die Fragestellung zur Größe des Solarparks und auch zu einer Bürgerbeteiligung wohl noch lange nicht ausdiskutiert. Woldrich zufolge soll die Investitionssumme aus ökonomischer Sicht keinesfalls hoch angesetzt werden. Bei einer Gesamtinvestition von etwa zehn Millionen Euro wären dies zwei Millionen Euro Eigenkapital, der weitaus größere Rest solle mit Fremdkapital finanziert werden. Daneben tun sich aber auch noch mehrere weitere Fragestellungen auf.



Bürgermeister Guntram Vogelsgesang wies darauf hin, dass es bei der aktuellen Sitzung nicht um ein „Ja“ zu der Anlage gehe. Er machte den Vorschlag, sich zunächst einmal eine bereits aufgestellte Agri-PV-Anlage, bei der die gleichzeitige Nutzung landwirtschaftlicher Flächen für die Nahrungsmittelproduktion als auch für die PV-Stromerzeugung möglich ist, unter vorheriger Einbeziehung der Energiegenossenschaft Oberland anzuschauen.



Dafür wird nun ein Termin nach den Osterferien, aber noch vor der Ende April stattfindenden nächsten Sitzung gesucht.