Jubiläum unter dem Auerberg: 800 Jahre Bernbeuren

Heuernte: Bei der historischen Heuernte waren Gerätschaften von anno dazumal zu sehen und die Mitwirkenden führten die Arbeiten per Hand, mit Pferden und abschließend mit alten Traktoren vor. © Zillenbiehler

Bernbeuren – Beim Jubiläum war für Groß und Klein etwas geboten – ob historisch, musikalisch oder festlich. Zahlreiche Gäste kamen in die Auerberggemeinde und feierten mit.

Die 20-minütige Theaterszene „Die Urkunde“ erzählte am Marktplatz von der ersten urkundlichen Erwähnung des Dorfes am 27. April 1221 in Augsburg. Neben Klosterschwestern und -brüdern, bezeugten dies im Stück Bischof Siegfried III. zu Rechberg (gespielt von Helmut Gehlert), seine Schwester Adelheid (Sissi Schmölz), der Schreiber Josephus (Sepp Wohlfahrt) und eben jener Reichsministeriale Ulricus von Beroburo (Christian Beer), durch dessen Herkunft der Namen Bernbeuren erstmals schriftlich dokumentiert wurde.



Bürgermeister Karl Schleich holte sich zum Bieranstich als Eröffnung des Festakts mit Markus Socher, Herbert Schuler, Martin Schmölz, Andreas Kraut, Helmut Gehlert, Werner Maier und Heinz Engl weitere Personen und Vereinsvertreter auf die Bühne, welche sich in besonderer Weise bei der Organisation des Festes, bei der Vorbereitung und Darstellung der historischen Geschichte beteiligten. Der Bürgermeister wünschte sich anschließend, dass „alle diese Gelegenheit des Jubiläums nutzen, um zusammen zu kommen, neue Freundschaften zu schließen und die Liebe zu Bernbeuren zu teilen.“



Durch den Abend führte Arthur Keck, welcher neben den Darbietungen des Trachtenvereins, den festlichen Musikstücken der Musikkapelle und den Fanfarenspielern des Georgirittvereins auch die Grußworte von Landrätin Andrea Jochner-Weiß und Kreisheimatpfleger Dr. Jürgen Erhard ankündigte.



Der Stimmungsabend mit den Brauhausmusikanten und Blech & Schwefel als auch der Samstag, welcher von den Musikkapellen Lechbruck und Rettenbach umrahmt wurde, waren gut besucht. Zuvor fand vor dem Rathaus ein Sternmarsch mit den fünf Musik­kapellen aus Bernbeuren, Burggen, Lechbruck, Rettenbach und Stötten statt. Der Gesamtchor bot ein beeindruckendes Bild für Augen und Ohren.



Weiteres Highlight war das große Oldtimertreffen mit gut 350 Teilnehmern. Während eine kleine Truppe mit alten Fahrrädern einmal durchs Dorf fuhr, drehten zunächst die Thurner RS gemeinsam mit Autos, Motorrädern und Mopeds und später die Traktoren eine größere Runde um den Haslacher See. Organisator Werner Maier zeigte sich ebenfalls sehr zufrieden.



Gefragte Ausstellung

In und an der Auerberghalle stellten sich am Samstag zudem die Vereine vor. Besonders die vom Museumsverein konzipierte Ausstellung „Bernbeuren im Wandel der Zeit“ lockte viele Besucher zu den zwölf Stationen mit zahlreichen Exponaten, die unter anderem zur frühen Geschichte und der Besiedelung ab der Steinzeit, den Römern auf dem Auerberg, der Burg Urthel und Ritter Ulrich, der urkundlichen Erwähnung 1221, dem Dorfbrand, der Weltkriegszeit oder dem Vereinsleben heute interessante Details bereithielten.



Der Sonntag startete daraufhin mit einem feierlichen Festgottesdienst in der Pfarrkirche, zu dem auch Bern­beurens langjähriger Pfarrer Joachim Schnitzer angereist war. Am Festplatz warteten danach 37 Böllerschützen aus Bernbeuren, Lechbruck, Stötten und Urspring, um unter dem Kommando von Eberhard Klaus und Bürgermeister Schleich die Feierlichkeiten in verschiedenen Formationen weit hörbar kundzutun.



Historisch lud neben einem Markt mit Gewändern, Körben und anderen handwerklichen Erzeugnissen auch ein Lagerleben zum Besuch ein. Beim großen Kartoffeldämpfer (Baujahr 1936) aus Burggen konnte man sich mit frischen, heißen Knollen mit Butter und Milch ein einfaches Essen von früher schmecken lassen. Ebenfalls von anno dazumal waren die Vorführungen am Nachmittag. Die Heuernte wurde mit Sense, Rechen und auf „Hoazen“ per Hand gezeigt, aber auch mit den ersten Gerätschaften, für die Pferde eingespannt wurden. Die weitere Mechanisierung mit Traktoren wurde dann unter Mithilfe der „Weichbergfuhrwerker“ aus Rettenbach demonstriert.



Musikalisch unterhielten neben den Musikkapellen auch die Jugendkapelle und die lokalen Gruppen „Senfkristallmusik“ und „Bordersound“. Das Dorf hat die Feierlichkeiten hervorragend gemeistert und Bürgermeister Karl Schleich zeigte sich am Ende überwältigt, mit wie viel Engagement sich alle beteiligt haben.



Kathrin Zillenbiehler