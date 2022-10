Grüne Meile am 29. Oktober zwischen Brugger- und Granerhof

Teilen

Das Netzwerk Gartenwinkel-Pfaffenwinkel lädt zum Anschauen und Mitnehmen ein – auch und vor allem junge Familien sollen auf den Geschmack kommen. © AVC

Böbing – Ihre Pflanzen emsig vermehrt und eingetopft haben passionierte Gartenliebhaber während der ganzen grünen Saison. So kann „Die Grüne Meile“, der ganz besondere Pflanzenmarkt auf Spendenbasis, am Samstag, 29. Oktober, zwischen 13 und 16 Uhr wieder zwischen Brugger- und Granerhof stattfinden.

Das einfache Prinzip: Was gefällt, kann gegen eine Spende in den heimischen Garten mitgenommen werden. Dazu wird ein an diesem Tag extra für den Autoverkehr gesperrter Abschnitt der geteerten Straße zwischen Bruggerhof und Granerhof in Böbing mit rund 40 aufgestellten Tischen flankiert. Hier finden die Besucher eine Auswahl an über 100 Pflanzen­arten.



Die Töpfe sind von den Ehrenamtlichen beschriftet, nach Themen geordnet und übersichtlich auf den Tischen entlang der Gemeindestraße verteilt. „Flanierend kann so jeder die für sich ideale Auswahl an Pflanzen zusammenstellen“, schildert das Netzwerk „Gartenwinkel-Pfaffenwinkel“. Beim Aussuchen von Pflanzen für den eigenen Garten, den Balkon und die Fensterbankerl lässt sich der ein oder andere gute Rat mit passionierten Gartenliebhabern austauschen.



Schließlich sei ein wichtiger Aspekt der „Grünen Meile“, auch junge Familien, die gerne mehr aus ihrem Garten machen möchten, kostenlos am Erfahrungsschatz der engagierten Netzwerkler teilhaben zu lassen. „Denn Gartenwissen und Gartenkultur zu teilen, zu inspirieren und zu helfen“, das sei seine Grundphilosophie, erklärt das Netzwerk „Gartenwinkel-Pfaffenwinkel“.



Nähere Informationen mit den Listen der bereits gespendeten Pflanzen sowie den Sammelstellen im Landkreis finden sich auf der Website www.gartenwinkel-pfaffenwinkel.de.