Günter Grünwald in der Schlossberghalle Peiting

Gestenreich unterhielt Günter Grünwald sein Publikum in der Schlossberghalle. © Stöbich

Peiting – Auch im Rentenalter steht Günter Grünwald volle eineinhalb Stunden ganz allein auf der Bühne und das bei tropischen Temperaturen wie in der Schlossberghalle in Peiting. Eine reife Leistung für die Quasselstrippe aus Ingolstadt, was das begeisterte Publikum auch gebührend honorierte. Ebenso gesten- wie wortreich, das Hemd lässig über der Jeans getragen, lenkte der Komiker einen Abend lang von all den Klima-, Finanz- und Wirtschaftskrisen ab.

Geboten wurde erwartungsgemäß, was die Fernsehzuschauer aus mehr als 170 „Freitags-Comedy“-Sendungen kennen: Albernheiten und Absurditäten, gelungene, aber auch grenzwertige Gags. Intellektuelles Florettfechten ist nicht gerade Grünwalds Markenzeichen: Er ist oft derb und nutzt die wildesten Aneinanderreihungen von Schimpfwörtern, bezeichnet sich ironisch als „Botschafter des guten Geschmacks“.



Beim Auftritt in Peiting verzichtete er auf seine Alter Ego-Figuren wie den Hausmeister Vinzenz Bamberger, Modeschöpfer Jacques Sacques oder Fitnesstrainer Gaggi Stangerl. Im Plauderton, als ob er mit seinen Spezln am Stammtisch säße, erzählte er von fiktiven Reisen und Familienangelegenheiten – zeitlose Geschichten, die von der skurrilen Überspitzung leben. Das reichte von den grauenhaften Kochkünsten der Oma bis zu Werbesprüchen aus der Uncle Ben’s-Reis-Reklame.



Obwohl kein roter Faden durch den Abend führte, leitete der Komiker mühelos von einem Thema zum nächsten über, machte sich dabei über Dialekte oder Radler mit schlecht sitzenden Helmen lustig. Ob altbackener Kalauer oder treffsichere Pointe – das Publikum dankte es ihm mit Lachern im 30 Sekunden-Takt.



Grünwald fabulierte von einem Afghanistan-Urlaub, bei dem Touristen-Entführungen optimal organisiert sind – wahlweise vor oder nach dem Frühstück. In Nordkorea war er auf einer noch nicht gebauten Achterbahn unterwegs, zurück in Bayern ging dann um Onkel Hans und Tante Lisbeth mit ihrem sabbernden Hund – eine irrwitzige Reise durch Absurdistan inklusive schwärzestem Humor bei einer gründlich misslungenen Operation.



Man mag es witzig finden, wenn Grünwald lallend einen Stockbetrunkenen mimt – auch Humor ist Geschmackssache. Zum Ende seines 90-minütigen Solos lief er noch einmal zu Hochform auf und schilderte seine vergeblichen Bemühungen, den Kampfbomber-Führerschein zu machen, um gegen Putin ins Feld zu ziehen. Die Alternative: Lenkwaffen aufs Moped montieren und damit „von hinten“ über Tutschukistan nach Moskau zu fahren, um nicht erwischt zu werden. Das war ebenso grotesk wie grandios in bester Karl Valentin-Manier und ein gelungener Schlusspunkt hinter einem durchaus amüsanten Abend.

P. Stöbich