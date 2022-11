Gutscheine zu gewinnen: Streetfood Festival in Schongau

Von: Rasso Schorer

Nach dem SOGood-Wochenende und vor dem Weihnachtsmarkt sind nun die Streetfood-Trucks zu Gast am Marienplatz. © Archiv/Street Food Oberland

Schongau – Die Lechstadt blickt ihrem nächsten Streetfood Festival entgegen – am kommenden Wochenende in der „Glühwein Edition“. Wir verlosen fünf Essensgutscheine für das Kulinarik-Event am Marienplatz.

Vorweihnachtliche Schlemmerstimmung in Schongau kündigt Marcel Harsanyi an. Er ist fortan neuer hauptverantwortlicher Organisator. Am bewährten Konzept ändere sich nichts.



Rund 15 Trucks werden Station am Marienplatz machen. „Mit Churros, Tacos, Langos, Bosna, Indisch, Burger, Burritos, Thai-Wok“, zählt Harsanyi auf, „Vietnamesisch, Pulled Pork, Japanisch und so weiter.“ Daneben Glühwein und Punsch, schließlich brennt am kommenden Wochenende schon die erste Adventskerze.



Um 12 Uhr geht es jeweils los; Schluss ist am Samstag um 21 und am Sonntag um 19 Uhr. Einen kleinen Abschied nimmt das Streetfood Festival von der Altstadt: Diesmal werde es letztmals am Marienplatz stattfinden, kündigt Harsanyi an. Künftig gehe es zurück zum organisatorisch besser geeigneten Volksfestplatz.



Die gesunkenen Besucherzahlen, die manche Veranstalter seit der Corona-Pause registrieren, befürchtet Harsanyi nicht. Wohl aber schauen die Gäste mehr aufs Geld, stellt er fest. Ohne Eintritt sei ein Streetfood Festival da besonders toll. „Die Leute schlendern an allen Ständen vorbei und finden geschmacklich wie preislich ein breites Spektrum vor.“

Der Lechkurier/Kreisbote verlost fünf Essensgutscheine. Wer seine Chance bei unserem Gewinnspiel ergreifen will, füllt bis Dienstag, 29. November, das Gewinnspielformular mit dem Stichwort „Streetfood“ aus. Die Gewinnerinnen oder Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und können ihren Gutschein dann am Streetfood Festival abholen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hier geht‘s zur Teilnahme.



