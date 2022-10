Hebauf am Marienheim in Peiting

Von: Rasso Schorer

Am Marienheim-Neubau am Peitinger Bühlach wurde am vergangenen Montag nach elfmonatiger Bauzeit Hebauf gefeiert. Die Baustelle laufe nach Plan, „die großen terminlichen Eckdaten funktionieren“ hieß es beim Richtfest. Einzug ist für Sommer 2023 geplant. © Herold

Peiting – Schon vor dem November vergangenen Jahres hatte das neue Marienheim einige Hürden genommen, inklusive dem klaren Bekenntnis der Peitinger per Bürger­entscheid für den Bau am Bühlach. In den elf Monaten seit dem Spatenstich hat sich erneut einiges getan, am Montag wurde Richtfest gefeiert.

Oben standen Zimmermeister Stefan Freisl und Mitarbeiter Florian Lang, der den Posten des Mundschenks übernahm, als der Juniorchef der Zimmerei Freisl aus Altenau zum Richtspruch überging. Unten hielten Marienheim-Einrichtungsleiter Jörg Reiprich, Vorstandsvorsitzende des AWO-Bezirksverbands Cornelia Emili und Peitings Zweiter Bürgermeister Gunnar Prielmeier ihre kurzen Ansprachen.



Letzterer bedankte sich nochmals für die Entscheidung der AWO, der Marktgemeinde die Treue zu halten. Der in den vergangenen elf Monaten emporgewachsene Bau füge sich bestens in die Landschaft ein. Für den Einzug im August 2023 sehe es seiner Kenntnis nach gut aus.



Emili und Architekt Peter Flickinger vom Büro Höss Amberg + Partner Architekten bestätigten das. „Die großen terminlichen Eckdaten funktionieren“, sagte Flickinger. Dass die meisten Gewerke etwas zeitiger ausgeschrieben wurden, habe sich bewährt.



„Ich wünsche, dass alles so wie am Schnürchen weitergeht“, so Emili. Bei den inklusive Grundstückserwerb angepeilten 18 Millionen Euro aus der Ursprungsplanung werden die Kosten zwar nicht bleiben – zu dynamisch ziehen die Preise an. „Es liegt aber alles sehr gut im Rahmen“, ist die Vorstandsvorsitzende des AWO-Bezirksverbands zufrieden.



Als er das Gebäude vergangene Woche erstmals auch von innen sah, sei „unheimlich großer Stolz“ in ihm aufgekommen, schilderte Reiprich. „Es ist ein wunderbarer Ort.“