Heftiges Gewitter wütet auch im Schongauer Land

Von: Rasso Schorer

TS_Sturm.jpg © Herold

Landkreis – Mit großem Krach, starken Winden und zahlreichem Schaden ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Gewitter übers Schongauer Land gezogen.

Erst am Wochenende hatte das Festspiel „1493 – Schongau zwischen Blut und Freundschaft“ erfolgreich Premiere gefeiert. Am heutigen Mittwoch war dann aber Wiederaufbau angesagt: Die Kulisse hatte in der Nacht einiges durchlitten. „Oh, wie geht es jetzt weiter?“, habe man sich zunächst fragen müssen, schildert Festspiel-Macher Maximilian Geiger. „Es sah schlimm aus.“ Doch schnell waren genug Helfer beisammen. „Am Wochenende spielen wir wieder.“

Ob am Via Claudia Platz in Altenstadt oder im Peitinger Wellenfreibad: Überall waren die Spuren des Gewitters zu sehen, mit entsprechend arbeitsreichen Stunden für die Einsatzkräfte. Zahlreiche Bäume fielen, der Wind hinterließ an vielen Stellen Schäden – oder Lücken. In Böbing knickte der Maibaum um. Unter anderem in Peiting fiel der Strom aus.