Heißt die Peitnach wirklich »Peitnach«?

Von: Johannes Jais

Für die Peitnach findet sich im BayernAtlas und bei Google Maps auch die Bezeichnung „Mühlbach“. © Jais

Peiting – Dass sowohl auf der Webkarte im BayernAtlas des Finanz- und Heimatministeriums als auch in Google Maps vom Mühlbach die Rede ist, war jetzt Thema in politischer Runde. „Der Bach heißt Peitnach“ hakte Franz Seidel (Bürgervereinigung) ein. Diese Bezeichnung solle man aufrechterhalten. „Sonst ist der Name mal ganz vergessen.“

Wie’s zu den unterschiedlichen Namen kommt? Der Kreisbote hat dazu im Vermessungsamt in Weilheim nachgefragt. Bernhard Neuner informiert, dass im Kataster seit 1820 der Eintrag „Achen“ oder „Peitinger Bach“ zu finden ist.



Seit den 1950ern ist dann von der Peitnach die Rede. Der Name Mühlbach betrifft eine zirka 500 Meter lange Nebenstrecke hinter dem Gumpen, dem Peitinger Dorfweiher. Nördlich der Münchner Straße mündet der kleine Seitenarm, der für den Antrieb einer Mühle abgezweigt wurde, wieder in den Bach.



In der topographischen Darstellung im BayernAtlas ist jedoch innerhalb des Ortes der Name Peitnach zu lesen. Im Gegensatz dazu heißt es in der Straßendarstellung „Peitinger Mühlbach“ und südlich des Weilers Lamprecht „Deutenseebach“.



Eine Begründung: Das Landesvermessungsamt hat eine eigene Datenbank. Diese geht auf die 1930er zurück und ist nicht identisch mit den Angaben des Vermessungsamtes in Weilheim. Woran das liegt? Dazu bedarf es einer aufwändigen Recherche. Denn zuständig ist dafür auch das Landesamt für Umwelt.



Peitnach? In der Schule »so gelernt«

Franz Seidel (61), er war 24 Jahre zweiter Bürgermeister und ist seit 2020 Fraktionssprecher der Bürgervereinigung, erklärte im Kreis der Gemeinderäte, er habe schon in der Schule gelernt, dass der Bach „Peitnach“ heiße. Und dies gelte für die ganze Länge des Gewässers – vom Deutensee bis zur Mündung in den Lech, fügte Seidel hinzu. Die Peitnach sei in der Ortschaft zwar ein Mühlenbach. Die erste Mühle sei zwischen Freistraße und Gumpen gestanden. Aber der bekannte Name sei die Peitnach, sagte Seidel, der sich auch mit Einträgen wie „Deutenseebach“ im Oberlauf (südlich von Kurzenried) nicht anfreunden kann.



Anlass für Seidels Wortmeldung war eine Zeile in einer Tischvorlage aus dem Rathaus, wo zur Namensgebung für eine Stichstraße im Baugebiet Bachfeld der Name Am Mühlbach als Beispiel aufgeführt wurde. Das sei aber „nur als Arbeitstitel“ aufzufassen, gab Bürgermeister Peter Ostenrieder zu verstehen.



„Du sprichst mir aus dem Herzen“, ergriff Herbert Salzmann, Fraktionssprecher der SPD, das Wort und schaute in der Schloßberghalle hinüber zu Franz Seidel. Salzmann hatte seine These zum Eintrag Mühlbach: „Da steckt wohl Google Maps dahinter.“



Die Peitnach ist mit knapp zwölf Kilometern ein kleiner Bach. Sie fließt aus dem Deutensee ab, der zur Gemeinde Steingaden gehört, führt dann vorbei an Kellershof und Kurzenried nach Peiting. Der weitere Lauf geht nahe Herzogsägmühle hinunter zum Klärwerk, wo sie noch einen Schwenk nach Norden macht, ehe sie in den Lech mündet. In Peiting gibt es ein Gewässer, das länger ist als die Peitnach: der Wielenbach, der sich – an der Flurgrenze von Peiting zu Wessobrunn-Forst entlangschlängelt und im Westen auf Birkländer Gemarkung nach 16 Kilometern in den Lech mündet.