Heizzentrale für Herzogsägmühle: Was realisiert wird

Von: Johannes Jais

Das Feld westlich des Birkländer Weges: Hier soll die Heizzentrale errichtet werden. Hinten die alte Herberge von Herzogsägmühle. © Jais

Herzogsägmühle – Was die neue Heizzentrale für Herzogsägmühle angeht, die westlich der Staatsstraße 2014 gebaut wird und bis 2025 fertig sein soll, wird zusätzlich zur Hackschnitzel-Feuerung auch ein „zweites Modul“ geplant. So schilderte es Planer Stefan Hofer aus Memmingen im Peitinger Marktgemeinderat.

Hofer sprach von einer Grundwasser-Wärmepumpe, die ergänzend installiert werden könne. Aber auch diese Technik werde zurzeit geprüft, da sei noch nichts endgültig.



„Immer zweigleisig fahren“: Dazu hatte Gemeinderat Andreas Barnsteiner (BVP) geraten. Nur auf Hackschnitzel zu setzen, sei kritisch. Er wisse dies als Aufsichtsratsvorsitzender bei der Futtertrocknung Altenstadt. Dort habe es 2022 einen Mangel an Hackschnitzeln gegeben, weil nicht so viel „Käferholz“ angefallen sei.



Die Peitinger Räte billigten einstimmig den Entwurf für den Bebauungsplan. Freilich: Wenngleich der Eindruck entsteht, dass es vorwärts geht mit dem Projekt, sind noch einige Fragen zu klären. Was feststeht, ist der Bau eines sechs bis acht Meter hohen Gebäudes, wo auf der Ostseite die Feuerung untergebracht wird und auf der Westseite der Lagerplatz vorgesehen ist.



Notwendig wird ein Kamin, der 30 Meter aufragt. Das ist im Zusammenhang mit den schützenswerten Böden in der Umgebung der Heizzentrale zu sehen. Nördlich des Standortes grenzen weitere FFH-Gebiete an. Weitere Untersuchungen werden laut Hofer vorgenommen. Allerdings sei „ein gewisser Zeitdruck da“. Denn die zeitliche Umsetzung sehe vor, dass die Wärmeversorgung 2025 in Betrieb genommen werden kann. Noch habe man aber keine abgeschlossene Planung.



Marion Gillinger (ÖDP) erkundigte sich, ob eine Unterkellerung vorgesehen sei. Dazu erklärte Hofer: „Wir brauchen keinen Keller“. Man müsse auch bedenken, dass es sich dort um ein feuchtes Gebiet handle. Tobias Eding (SPD) meinte, eine Unterkellerung könne auch wasserdicht ausgeführt werden. Auf die Nachfrage von Thomas Elste (Grüne), ob denn die Liegenschaften in Herzogsägmühle mit Blick auf die Energieeffizienz untersucht werden, sagte Planer Hofer, damit sei man zurzeit befasst.