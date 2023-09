Roter Berg: Wohnungen, betreute Plätze, soziale Mieterstruktur

Von: Johannes Jais

Teilen

Westlich der Von-Kahl-Straße werden sieben Gebäude errichtet. Zwei Häuser sind für Menschen mit Behinderung und für die Jugendhilfe. © Skizze: Bauverwaltung

Herzogsägmühle – Für ein Haus hat der Markt Peiting bereits Anfang Juli das Einvernehmen der Gemeinde erteilt; Ende des Monats haben die Räte sechs weiteren Einheiten zugestimmt, die in Her­zogsägmühle allesamt entlang der Von-Kahl-Straße errichtet werden. Dort entstehen am Roten Berg Wohnungen mit sozialer Mieterstruktur und betreute Plätze der Jugendhilfe

Im ersten Haus – der Bauantrag wurde schon vor mehreren Wochen behandelt – sind es 14 betreute Wohneinheiten für Menschen mit Behinderung. Haus 2 sieht derer sechs vor. Im Haus 3 und im Haus 4 sind es neun Wohnungen mit sozialer Mieterstruktur, in Haus 5, 6 und 7 nur vier Einheiten.



Manche Gebäude haben zwei Geschosse, andere drei, wie Bettina Maeße von der Bauverwaltung im Bau- und Umweltausschuss erklärte. Insgesamt werden 55 Stellplätze für Pkw benötigt.



Ja zum Bedarf

Andreas Barnsteiner hinterfragte, ob denn mittlerweile in Herzogsägmühle so viel Bedarf für Wohnungen da sei. Dies beantwortete Gabi Anderl von den „Plan3Architekten“ aus Schongau, die in den Zuhörerreihen saß, mit einem klaren Ja.



Zudem wollte Barnsteiner wissen, ob Ausgleichsflächen geschaffen werden. Immerhin handle es sich um eine mehrere tausend Quadratmeter große Fläche. Bürgermeister Peter Ostenrieder antwortete, die Ausgleichsflächen mussten bereits früher bei Vorgängerbauten in Herzogsägmühle geschaffen werden.



Thema Schallschutz

Bevor im politischen Gremium der Weg frei gemacht wurde – notwendig war der Beschluss zur Änderung des Bebauungsplanes am Roten Berg – wurden fachliche Stellungnahmen durchgegangen. Denn der technische Umweltschutz am Landratsamt hielt die vorgeschlagenen Maßnahmen zum Schallschutz für nicht ausreichend; im Westen verläuft hinter einem bewaldeten Hang die Steige für die Staatsstraße von Schongau nach Birkland.



In der Abwägung hieß es freilich, dass eine Schallschutzwand entlang der Straße weder optisch noch wirtschaftlich darstellbar sei. Der Schallschutz könne durch die Grundriss-Orientierung oder mit dem Einbau von Lüftungen, damit Fenster geschlossen bleiben können, verbessert werden.



Schwierige Versickerung

Ein weiterer, durchaus kontrovers bewerteter Punkt war, dass Niederschlagswasser in den Kanal eingeleitet werden sollte. Dies monierte das Wasserwirtschaftsamt. Eine Versickerung auf dem Grundstück sei wegen der Bodenverhältnisse kaum möglich, hieß es dazu.



Herbert Salzmann hakte zum Mischwasserkanal nach. Dass ausgerechnet Mitarbeiter des Marktbauamts diesen auf seine Tauglichkeit hin „abklopfen“ sollen, fand er komisch. Denn bislang sei die Gemeinde in Herzogsägmühle, das einen Sondergebiets-Status habe, nicht fürs Kanalnetz zuständig gewesen.



Außerdem wies Salzmann darauf hin, dass wegen der Nähe zum Wald neben der Staatstraße bei einem Sturm Bäume auf Gebäude fallen könnten. Da müsse man ausschließen, dass die Kommune dafür hafte, die der Errichtung der Gebäude nahe am Waldstück zugestimmt habe. Ostenrieder erklärte dazu ebenso wie Gemeinderat Franz Seidel, die Sicherungspflicht obliege dem Eigentümer.