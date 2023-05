Herzogsägmühle: Unterkünfte für Asylbewerber am Mitterfeld

Von: Johannes Jais

Solche Module, wie sie in Peiting an der Seestraße für die große Asylbewerber-Unterkunft geliefert wurden, sollen auch in Herzogsägmühle installiert werden. Die alten Container werden dann abgerissen. © Jais

Herzogsägmühle – Auf einem Grundstück am Mitterfeld in Herzogsägmühle sollen zeitgemäße Wohnmodule für Asylbewerber aufgestellt werden. Dort sollen bis zu 32 Geflüchtete untergebracht werden.

Es handelt sich dabei um die gleichen Module, wie sie auch für die Unterkunft an der Seestraße in Peiting verwendet werden, die im Mai und Juni mit bis zu 140 Asylbewerber belegt werden soll. Auch am Mitterfeld in Herzogsägmühle wird ein zweites Stockwerk aufgesetzt.



Bauherr ist das Staatliche Landratsamt. Die neue Anlage ist Ersatz für die bisherigen Container, die seit dem Jahr 2016 an der Von-Kahl-Straße stehen. Diese sollen, wenn die neuen Wohnmodule mal bezugsfertig sind, entfernt werden.



Die Räte im Peitinger Bauausschuss haben der Anlage mit den Wohnmodulen am Mitterfeld jetzt zugestimmt. Die Wohnmodule erhalten ein Flachdach. Auch sind die Wände aus Sandwichpaneelen – also nicht verputzt beziehungsweise in Holz. Deswegen, aber auch wegen des Flachdachs mussten die Gemeinderäte einer Befreiung vom Bebauungsplan zustimmen.