„Die Hexenfuhre“ in Schongau

Von: Manfred Ellenberger

Auch auf die Liebe auf den ersten Blick zwischen Hebammentochter Johanna und Henkerssohn Hannes nimmt das Schicksal in „Die Hexenfuhre“ keine Rücksicht. © Ellenberger

Schongau – Neun Gruppen mit zusammen fast 200 Zuschauern haben sich am vergangenen Wochenende auf einen etwa zweieinhalb Kilometer langen Theaterspaziergang begeben, bei dem sie von Schauplatz zu Schauplatz und damit von Szene zu Szene über 90 Minuten unterwegs waren, um das Schauspiel „Die Hexenfuhre“ zu erleben. Autorin Claudia Martin hatte eigens für die an historisch bedeutsamen Plätzen stattfindenden Aufführungen den gleichnamigen Roman umgeschrieben.

Aufgrund des großen Interesses habe man die Teilnehmerzahl pro Gruppe kurzfristig von 15 auf 22 erhöht, erläuterte Daniela Puzzovio vom Kulturverein Schongauer Land. Dieser hatte mit dem Lechtheater und dessen 16 Darstellern eingeladen. Nach dem Treffpunkt am Frauentor wurden die Zuschauer von ihrem jeweiligen Begleiter zu allen Stationen geführt.



„Die Hexenfuhre“ spielt in Schongau gegen Ende des 16. Jahrhunderts, einer Zeit, in der es mit der einst blühenden Stadt abwärts gegangen war. Damals führen die Wittelsbacher den Kurkölner Krieg. Der jüngere Bruder des Regenten Wilhelm des Frommen, Herzog Ferdinand, presste Schongau viel Geld ab und trieb sie damit in den Ruin.



Währenddessen vernichteten Kälte, Hagel und Nässe die Ernten. Mensch und Vieh erkrankten, viele kleine Kinder starben. Für diese Strafe Gottes wurden schnell eher unangepasste und als sonderlich empfundene Mitmenschen verantwortlich gemacht. Es war die Zeit der Hexenverfolgung. Als 1592 die zuvor über drei Jahre andauernde und von einem unglaublichen Ausmaß gekennzeichnete Hexenjagd endete, waren 63 Frauen umgebracht worden.



In der ersten Szene unterhalb des Frauentors sinnieren Bürgermeister Semer und die Ratsherren Augustin und Kirchbichler in schonungsloser Sprache darüber, wie sie dem Drängen der abergläubischen Bevölkerung schnell und kostengünstig nachkommen können, um die „Hexenplage ein für alle Mal zu beenden“.



Eine Station weiter, am Kasselturm, diktiert der Stadt- und Landrichter Hans Friedrich Hörwarth von Hohenburg seinem Stadtschreiber eine Nachricht an Herzog Ferdinand. Nebenher dankt er einer Großbäuerin, die beim Ausforschen einer anscheinenden Hexe geholfen hat.



Nachfolgend geht es zur nahen Wiese, wo drei Marktweiber neueste Nachrichten zu allem austauschen, was sie angeblich mit eigenen Augen und Ohren gesehen und gehört haben. „Es war die böse Hex.“ Denn schließlich kann jedes Weib eine „Hex“ sein. Als Klatsch und Tratsch mit Todesfolge könnte man es auch bezeichnen.



Im Museumsgarten im Stadtmuseum werden die Zuschauer Zeugen, wie sich die Peitinger Hebammentochter Johanna und der Henkerssohn Hannes begegnen. „Dank für deine Hilfe, auch wenn du ein Schongauer bist“ bekennt Johanna, nachdem er zwei Burschen vertrieben hat, die sie belästigt hatten. Und Hannes denkt laut: „So ein Mädchen ist mir noch nie begegnet“. Es ist Liebe auf den ersten Blick – und in ihrem Fall aussichtslos.



An der Fronveste, ehemalig städtisches Amtshaus für Folter und Gefangensetzung, wird die inhaftierte und gefesselte Peitinger Hebamme gefoltert, um ein Geständnis zu erpressen. Denn ein solches braucht es für eine Verurteilung. Der auf „Hexenbeichten“ spezialisierte Pater Anselm aus Weilheim stellt ihr in Aussicht, so der ewigen Verdammnis entgehen zu können. Wie sich herausstellt, kennt er die beschuldigte Hebamme aus früheren Zeiten nur zu gut… Infolge der Kerkerhaft und der Verabreichung vom Saft der Tollkirsche, einem Mittel für Halluzinationen, gesteht die Hebamme letztendlich.



Im Klosterhof werden die Zuschauer schon von der Instrumentalgruppe „Farbenklang“ erwartet. Nachdem Johanna dem Landrichter eine Abfuhr erteilt hat und dieser mit ihrer Verhaftung droht, sollte sie ihm nicht zu Willen sein, entwendet Hannes die für das Verbringen der Verurteilten zur Köpfstätte genutzte Hexenkarre. Doch die Flucht der beiden misslingt. Als „letzte Gunst“ verschafft der alte Kuisl, der seinen Sohn zur Rettung von dessen Seele verraten hatte, beiden eine gemeinsame Liebesnacht im Kerker. Ihre Hinrichtung wird von der Stadt als großes Spektakel inszeniert.



Wer will, kann im Klosterhof einige der 63 Rosenstöcke mit den Namen der damals hingerichteten Frauen sehen.