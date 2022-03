Hilfsgüter aus der Region an die Grenze zur Ukraine transportiert

Von: Hans-Helmut Herold

Während einer Verladepause kurz vor der Abfahrt Richtung Ukraine formieren sich die Helfer vor ihren Fahrzeugen. Von links: Georg Dürr, Stefan Reintsch, Jerome Graf, Marcel Reintsch und Roman Kögel. © Herold

Schwabsoien – Marcel Reintsch ist Berufskraftfahrer mit Leib und Seele. Während des Jahres karrt er so um die 100.000 Kilometer mit seinem Viehtransporter über die Straßen und Autobahnen. In seiner Freizeit nimmt er nicht etwa den Fuß vom Gaspedal und gönnt sich eine Pause, das Gegenteil ist der Fall. Dann setzt er sich voll für ein soziales Projekt ein.

Seit 2008 ist er im Team der Weihnachtstrucker der Johanniter im Einsatz, um Hilfsgüter nach Bosnien zu transportieren. Letzte Woche startete er ein neues Projekt. Mit seinem Beifahrer Georg Dürr fuhr er den mit Hilfsgütern voll beladenen Viehtransporter an die Grenze zur Ukraine. Den zweiten Lastzug, einen 40 Tonner Aufleger, fuhr sein Vater Stefan Reintsch. Auch er stellt sich ehrenamtlich für die humanitäre Sache zur Verfügung. Beide Fahrzeuge wurden großzügig von zwei Firmen kostenlos bereit gestellt. Hans Kögel von der Schwabbrucker Viehhandlung und Stefan Emter von der Altenstadter Entsorgungsfirma sagten sofort zu, als sie von der Aktion erfuhren.



Wie es zu dieser Aktion gekommen ist, erklärte Marcel in kurzen Zügen, während sein Anhänger beladen wird. „Die Spendenbereitschaft der Bürger ist riesengroß. So umfangreich, dass der Saliterhof in Peiting die Pakete nicht mehr stapeln konnte“, so Reintsch. Vor allem Waren aus der Umgebung von Memmingen und Mindelheim türmten sich an den Sammelstellen auf. Schwabsoiens Bauhofleiter Anton Sinn bekam Wind von der Sache und stellte sofort die Halle des örtlichen Bauhofs als Sammeldepot zur Verfügung. Sein Mitarbeiter Jerome Graf sortierte die Sachspenden und stapelte diese auf Europaletten. Das erleichterte die Arbeit vor allem für Roman Kögl der gleichnamigen ansässigen Firma, der mit einem Manitou-Stapler die Fracht vor Ort in die Transportmittel verlud.



Zirka 2.400 Kilometer werden die beiden Lastzüge über die Straßen hin und zurück rollen. „Salzburg, Wien, Bratislava, dann quer durch die Slovakei bis nach Großmichel (Michalovce)“, zählt Reintsch die geplante Strecke auf. 15 Kilometer vor der Grenze werden dann die beiden Lastzüge entladen. „Wenn alles glatt verläuft“, setzt Reintsch schnell nach, denn er hat auf seinen Touren schon „viele Pferde kotzen“ sehen. Wie Reintsch vor Abfahrt über den Daumen peilt, wollen die Helfer mit ihren Transportern am Sonntag wieder heimischen Boden erreichen.